Projet de restauration du sanctuaire de My Son, preuve de l'amitié Vietnam - Inde

Le projet de conservation et de restauration des groupes de tours A, H et K du site du patrimoine culturel mondial de My Son dans la province de Quang Nam (Centre), mené pendant 6 ans par des experts vietnamiens et indiens, a été remis le 20 décembre au Comité populaire provincial.

Photo: VNA



Ce projet a témoigné de la solidarité, de l'amitié et de la coopération efficace entre les deux gouvernements et les deux peuples, a déclaré l'ambassadeur adjoint d'Inde au Vietnam, Subhash P Gupta, à la cérémonie tenue dans la commune de Duy Phu, district de Duy Xuyên.

Lancé en 2017, le projet a donné des résultats significatifs dans la conservation et la restauration des groupes de tours A, H et K. Au cours du processus, des experts vietnamiens et indiens ont découvert 734 artefacts, dont un lingam-yoni monolithique.

Le vice-président du Comité populaire de Quang Nam, Trân Van Tân, a déclaré que le projet avait contribué à améliorer les compétences professionnelles de fonctionnaires et travailleurs locaux spécialisés dans la conservation de monuments.

Sis dans la commune de Duy Phu, district de Duy Xuyên, le sanctuaire de My Son se trouve à 45 km à l'ouest de Hôi An et à 70 km au sud de Da Nang. Avec ses 70 temples en brique et en pierre construits entre les IVe et XIIIe siècles, My Son est un ensemble architectural remarquable.

Comparable aux constructions les plus célèbres d’Asie du Sud-Est, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en décembre 1999.