Projet de ligne ferroviaire urbaine reliant Da Nang et Hoi An

Un projet de tunnel est en cours de construction sur le réseau routier national dans le centre du Vietnam. Le groupe Deo Ca a proposé un plan de développement du réseau ferroviaire urbain Da Nang-Hoi An. (Photo : avec l’aimable autorisation du groupe Deo Ca)

Le groupe Deo Ca poursuit son projet de liaison ferroviaire urbaine entre Da Nang et Hoi An, deux villes centrales, grâce à un nouveau réseau ferroviaire urbain. L'objectif est de proposer des déplacements plus rapides et plus écologiques d'ici 2030.



Ce projet, soutenu par un solide partenariat public-privé, promet de positionner la région comme un pôle d'innovation en matière de transports modernes.



Le vice-président du groupe, Le Quynh Mai, a dévoilé le projet lors d'une séance de travail avec le Comité populaire de Da Nang, soulignant que les travaux débuteront dès l'approbation officielle du projet.



L'axe de circulation urbaine, conçu dans une optique de développement axé sur le transport en commun (TOD), sera développé par une coentreprise regroupant des investisseurs clés, dont Kita Group, Futa Group, China Design Group, CRRC Chongqing, Arup, A2Z et Kim Long Motors, avec le soutien financier de deux banques privées : VPBank et TPBank.



Le Quynh Mai a ajouté que le projet prévoit l'extension du réseau pour relier Tam Ky, Chu Lai et les réseaux de transport régionaux au-delà de 2030.



Le vice-président du Comité populaire municipal, Le Quang Nam, a déclaré que le projet serait examiné afin de sélectionner les offres qualifiées.



La ville a précédemment tenu une réunion avec le groupe Thaco sur les lignes ferroviaires urbaines reliant Da Nang, Tam Ky et Chu Lai.



Da Nang recherche des investissements pour 11 lignes de métro léger (LRT), trois lignes de LRT touristiques et deux systèmes de transport en commun rapide (MRT) afin de soutenir la croissance future du trafic et du tourisme.



Deux lignes ferroviaires urbaines initiales, d'une longueur de 24 km, devraient être achevées d'ici 2030.



Ce système réduira le temps de trajet entre Da Nang et Hoi An (30 km) à 20 minutes, et vers la zone industrielle de Chu Lai (90 km) à 40 minutes. - VNA