Projection du film "Mua do" en hommage aux martyrs héroïques à Quang Tri

"Mua do" est une œuvre sur la guerre révolutionnaire de grande ampleur, inspirant profondément le patriotisme. Photo: VNA

Le 4 septembre en soirée, une projection du film "Mua do" (Red Rain ou Pluie rouge) s'est déroulée sur le site historique spécial de l'ancienne citadelle de Quang Tri, attirant des milliers d'habitants et de visiteurs. L'événement visait à rendre hommage aux héros tombés pour la Patrie et raviver la fierté, l'amour de la patrie et l'esprit indomptable du peuple vietnamien.

Dans l'atmosphère solennelle de la citadelle – où reposent des milliers de martyrs – les spectateurs ont attendu dans le recueillement. Selon Cap Thi Thiên Trang, cheffe du Comité de gestion du site commémoratif du secrétaire général Lê Duân et de l'ancienne citadelle de Quang Tri, la projection a été soigneusement préparée, avec écran géant, sièges et mesures de sécurité. Durant les congés du 2 septembre, le site a accueilli près de 10 000 visiteurs.

Réalisé par l'Artiste émérite Dang Thai Huyên sur un scénario de l'écrivain Chu Lai, "Mua do" s'inspire du combat acharné de 81 jours à Quang Tri, l'une des batailles les plus féroces du XXᵉ siècle. Le film évoque aussi la Conférence de Paris sur le Vietnam, qui a mené à la signature des Accords de Paris de 1973, témoignant de la fermeté diplomatique du pays et retraçant le chemin vers l'indépendance et la paix.

Organisée par le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme de Quang Tri avec le Cinéma de l'Armée populaire du Vietnam, la projection sera suivie de séances gratuites au Vincom Plaza Dông Hà et de projections réservées aux cadres et autorités locales dans le quartier de Dông Hoi, province de Quang Tri. -VNA/VI