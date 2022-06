Programme de Partenariat du Pacifique : Un navire-hôpital de la marine américaine au Vietnam

Le navire-hôpital USNS Mercy (T-AH19) de la marine américaine a accosté le 19 juin au port de Vung Ro, province de Phu Yen (Centre), marquant la première escale dans le cadre du programme de Partenariat du Pacifique 2022 (PP22).

Il s'agit de la 17e année d’opération du programme de Partenariat du Pacifique, qui vise à renforcer la préparation aux catastrophes. C’est la plus grande aide humanitaire multinationale réalisé annuellement en Indo-Pacifique.

Au Vietnam, le programme PP22, avec des représentants d'Australie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis, travaillera avec des partenaires vietnamiens sur une série d'activités et de projets au profit des habitants de Phu Yen en particulier et du Vietnam en général.

Le capitaine de la marine américaine Hank Kim, chef du programme PP22, a estimé qu’il s'agissait d'un partenariat montrant la solidarité, aidant à renforcer la confiance entre les nations et à travailler ensemble efficacement en cas de résilience aux catastrophes naturelles. Il a exprimé la volonté de partager ses expériences et expertises avec des agences vietnamiens et d'autres pays partenaires pour maintenir ensemble les compétences après la fin du programme.