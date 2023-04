Programme artistique spécial Vietnam-Cuba à La Havane

Un programme artistique spécial intitulé "Vietnam - Cuba: jalons historiques" s’est tenu dans la soirée du 20 avril (heure locale) à La Havane, Cuba.

Photo: VNA

Cet événement a été organisé par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le ministère cubain de la Culture.

Le programme a eu lieu en présence du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, et du président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández.

Dans son discours, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, a souligné l’importance de l’amitié spéciale et fidèle entre le Vietnam et Cuba, le développement continu des échanges culturels entre les deux pays.

De son côté, le ministre cubain de la Culture, Alpidio Alonso Graum a indiqué que le programme artistique visait à saluer la visite officielle à Cuba du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, et était le coup d'envoi de la série d'activités des Journées de la culture vietnamienne à Cuba…