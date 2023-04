Programme artistique spécial en l’honneur du 50e anniversaire des relations Vietnam-Argentine

Un programme artistique spécial s’est tenu le 25 avril à Buenos Aires en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Argentine, en présence du président de l’Assemblée nationale vietnamienne Vuong Dinh Hue en visit officielle en ce pays.

Photo: VNA



Cet évènement a été organisé par le ministère argentin de la Culture et le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme dans le cadre de la Journée culturelle du Vietnam en Argentine.



Dans son discours, le ministre argentin de la Culture, Tristan Bauer a passé en revue des jalons importants des relations diplomatiques Vietnam-Argentine au cours de ces 50 dernières années, soulignant que l’Argentine fut l’un des premiers pays en Amérique latine à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam et que ce dernier est devenu un partenaire important de l’Argentine en Asie du Sud-Est.



De son côté, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung s’est réjoui du développement vigoureux de l’amitié entre les deux pays. Notamment, depuis l’établissement de leur partenariat intégral en 2010, la coopération a été promue dans plusieurs domaines, a-t-il noté.



Le programme comprenait des performances uniques combinant des éléments d'art traditionnels et contemporains, dont des chansons à la gloire du patriotisme et du Président Ho Chi Minh.



Le même jour à Buenos Aires, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne Vuong Dinh Hue a assisté au vernissage d’une exposition de photos sur le Président Ho Chi Minh.