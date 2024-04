Profiter des opportunités pour maintenir la croissance des exportations de fruits et légumes

La situation en Mer Rouge entraîne de nombreuses difficultés pour les exportations de fruits et légumes vers l’Europe et les États-Unis. Dans ce contexte, si les exportateurs savent comment tirer parti des marchés proches, les exportations maintiendront leur dynamique de croissance.



Selon les statistiques préliminaires du Département général des Douanes, en mars, les exportations de fruits et légumes ont rapporté 433 millions de dollars, soit une augmentation de près de 4% par rapport à la même période de l'année dernière. Au cours des trois premiers mois, elles se sont chiffrées à 1,25 milliard de dollars, soit une hausse de 27% en rythme annuel.



L’Association vietnamienne des producteurs de fruits et légumes (VINAFRUIT) indique que les exportations vers les grands débouchés tels que la Chine, la République de Corée, la Thaïlande, le Japon, affichent toutes de bonnes croissances.



Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de VINAFRUIT, prévoit que les exportations de fruits et légumes en 2024 pourraient continuer de croître de 15 à 20 %.



« Si nous profitons des opportunités offertes par les protocoles, les exportations pourraient atteindre cette année entre 6,5 et 7 milliards de dollars », estime-t-il.



Partageant cet avis, Le Thanh Hoa, directeur adjoint du Département national d’assurance de la qualité pour l’agriculture, la foresterie et la pêche (NAFIQAD, relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural), déclare que le Vietnam présente de nombreux avantages.



Outre sa capacité de production, le pays est partie de dizaines d’accords de libre-échange qui offrent des opportunités d’accès de ses fruits et légumes à de nombreux marchés différents, précise-t-il.

Récolte de pastèques. Photo: VNA





Selon des spécialistes, la situation en mer Rouge a causé de nombreuses difficultés aux exportations de fruits et légumes vietnamiens vers l'Europe et les États-Unis, mais les exportations vers la Chine et les régions voisines ont fortement augmenté.



Le Thi Mai Anh, cheffe du bureau de l'ASEAN et de la coopération régionale, Département des marchés Asie-Afrique (relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce), déclare que l'ASEAN est le deuxième plus grand débouché des fruits et légumes vietnamiens, juste après la Chine.



En 2023, les exportations vietnamiennes vers l’ASEAN ont atteint 297,7 millions de dollars, avec quatre pays considérés comme des marchés clés, à savoir la Thaïlande, la Malaisie, Singapour et le Laos.



Les avantages de l'ASEAN résident dans ses faibles coûts logistiques grâce à sa proximité géographique et à ses droits de douane de 0-5 %... Cependant, ce marché est soumis à une concurrence féroce car la structure des produits est similaire, de sorte que les entreprises vietnamiennes ne peuvent exporter que des produits frais hors saison et des produits transformés.-VNA/VI