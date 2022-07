Profiter d'un été vibrant avec le concert "Take me to the Sun" à Da Nang

Dans le but d'offrir au public une atmosphère musicale vibrante, un grand concert intitulé "Take me to the Sun" aura lieu le samedi soir 9 juillet à l'Asia Park - Sun World Da Nang Wonders, un parc amusant dans la ville du Centre de Da Nang.

Organisé par Sun Group, en collaboration avec l'administration municipale, le concert fait partie de la série d'activités "Enjoy Danang Summer Festival 2022", qui comprend de nombreux festivals et grands événements, promettant de faire de Da Nang un lieu vibrant cet été.

Mettant en vedette de nombreux chanteurs et artistes populaires avec des performances allant du folk contemporain à l'EDM (electronic dance music), de la pop, du rock, du hip-hop et des feux d'artifice près de la grande roue du parc (Sun Wheel), le concert sera certainement une soirée inoubliable pour tous ceux et celles qui y assisteront. -VNA/VI