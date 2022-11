Produits organiques: le Danemark partage des expériences avec le Vietnam

Le 24 novembre, au siège de l'ambassade du Vietnam en France, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a reçu une délégation de l’Association d'amitié Franco-Vietnamienne (AAFV), conduite par le président Nguyen Hai Nam.

Les membres de l'AAFV ont exprimé leur dévouement afin de promouvoir les activités de solidarité pour le peuple vietnamien. Plusieurs ont émis le souhait que les organes compétents vietnamiens créent des conditions plus favorables pour que l’AAFV puisse lancer des activités et projets en faveur des Vietnamiens.

Appréciant les réalisations de l’AAFV, l’ambassadeur Dinh Toan Thang a remercié ses membres pour leur soutien précieux au Vietnam et à son peuple depuis des décennies. Il a proposé que l’AAFV participe activement à de grandes activités des relations Vietnam-France en 2023, dont des célébrations des 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques et des 10 ans du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France.

L'ambassade du Vietnam en France est toujours prête à soutenir l'association pour surmonter les difficultés dans la mise en œuvre des activités au Vietnam, a-t-il affirmé.