Produits organiques: le Danemark partage des expériences avec le Vietnam

Dans l'après-midi du 25 novembre, l'ambassade du Danemark au Vietnam a organisé un atelier sur la production, la certification et la gestion des produits organiques, avec la participation de gestionnaires, experts et hommes d’affaires des deux pays.

L'atelier était inscrit dans le cadre du programme de coopération à long terme entre le Vietnam et le Danemark, visant à soutenir les efforts du Vietnam pour une transformation verte et durable de l'agriculture et de l'alimentation.

Selon l’ambassadeur danois, Nicolai Prytz, l’événement était une bonne occasion permettant aux dirigeants, gestionnaires, experts, chercheurs et entreprises du Danemark et du Vietnam d'échanger des expériences et connaissances en production et gestion de produits organiques.-VNA/VI