Produits halieutiques : le Vietnam vise 11,5 milliards de dollars d’exportations en 2026

Le secteur vietnamien des produits halieutiques ambitionne d’atteindre 11,5 milliards de dollars d'exportations en 2026, tout en réduisant la pression sur la pêche de capture et en développant une aquaculture durable, résiliente face au changement climatique et plus compétitive, a indiqué Trân Dinh Luân, directeur du Département des pêches et de la surveillance des ressources halieutiques.

La priorité consiste à passer d'une mentalité axée sur la production à une économie halieutique intégrée et d'une croissance à valeur unique à un développement intégré à valeur multiple, et à bien mener la transformation numérique.

Malgré un contexte international difficile, le secteur entend anticiper les contraintes et renforcer la coordination dans la mise en œuvre des politiques publiques.

Cette année, la production totale est projetée à plus de 10 millions de tonnes (+0,6 %), dont 3,75 millions de tonnes issues de la pêche (-2,1 %) et 6,25 millions de tonnes provenant de l’aquaculture (+2,2 %). L’accent sera mis sur les espèces clés, notamment les crevettes et le pangasius, ainsi que sur le développement de l’aquaculture marine industrielle, l’adoption de technologies vertes, la sécurité sanitaire et la traçabilité des produits.

Parallèlement, le secteur procède à la révision et à la classification du système des ports de pêche et des zones d'abri selon leur taille, leurs fonctions et leur niveau de conformité aux exigences de gestion des navires, de traçabilité et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il évalue également la capacité d’accueil des navires, le débarquement et la surveillance des volumes aux ports désignés, tout en expérimentant le modèle de port de pêche intelligent associé à la transformation numérique de la gestion halieutique.

En 2025, la production halieutique totale a atteint 9,95 millions de tonnes, en hausse de 3 % par rapport à 2024. La pêche de capture s’est établie à 3,83 millions de tonnes, soit 99,8 % du niveau de l’année précédente, tandis que l’aquaculture a atteint 6,1 millions de tonnes, en progression de 5,1 %. Le chiffre d’affaires des exportations de produits halieutiques est estimé à plus de 11 milliards de dollars, en hausse de 12,7 % sur un an. -VNA/VI