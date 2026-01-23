Prix VinFuture 2026 : Lancement officiel du 6e appel à nominations

Le Grand Prix VinFuture 2025 est décerné à quatre scientifiques, dont le Dr Douglas R. Lowy, le Dr John T. Schiller, le Dr Aimée R. Kreimer et la professeure Maura L. Gillison (États-Unis), pour leurs découvertes et le développement de vaccins contre le VPH pour la prévention des tumeurs causées par les papillomavirus humains. Photo: VNA

La Fondation VinFuture a officiellement lancé, le 23 janvier à Hanoï, la sixième édition du Prix VinFuture 2026, ouvrant ainsi la période de réception des candidatures jusqu’au 17 avril 2026 à 14 h 00 (heure du Vietnam, GMT+7).

Ce prix prestigieux invite les organisations, chercheurs et experts de renommée mondiale à soumettre des inventions et solutions technologiques avancées capables d’apporter des bénéfices concrets à des millions de personnes à travers le monde.

Les dossiers de nomination seront soumis à un processus de sélection particulièrement rigoureux, piloté par le Conseil de présélection et le Conseil du Prix VinFuture. Ces instances réunissent des scientifiques de premier plan, dont de nombreux lauréats de distinctions internationales majeures telles que les prix Nobel, Turing ou le Millennium Technology Prize.



Le cycle d’évaluation devrait s’achever en septembre 2026, la cérémonie de remise des prix étant prévue pour le début du mois de décembre 2026. Toute candidature déposée après la date limite du 17 avril sera automatiquement reportée à l’édition 2027.

Pour renforcer ses liens avec la communauté mondiale de nominators et partenaires, la Fondation VinFuture organisera deux séminaires en ligne au cours du premier trimestre 2026. Le premier webinaire, "Information Session for Nominators", se tiendra le 26 janvier 2026 et permettra aux membres des conseils et aux anciens lauréats de partager leurs expertises et de guider les participants dans le processus de nomination.

Parallèlement, le programme de reconnaissance des partenaires nominateurs sera maintenu pour saluer la contribution essentielle des scientifiques qui ont découvert et présenté les ouvrages et solutions scientifiques et technologiques prometteurs pour l'avenir de l'humanité.

Après cinq éditions, le Prix VinFuture a déjà enregistré 6 132 nominations provenant de près de 110 pays et territoires, honorant à ce jour 48 scientifiques d'exception pour des travaux aux impacts profonds et durables. Aujourd'hui, le réseau de partenaires de la Fondation s'étend à près de 15 000 experts mondiaux. -VNA/VI