Prix Bùi Xuân Phai: Le réalisateur Trân Van Thuy reçoit le Grand Prix

Le comité organisateur du prix “Bùi Xuân Phai – pour l’amour de Hanoi” a remis le 6 octobre, à Hanoi, les récompenses de la quinzième édition.

Le Grand Prix a été remis au réalisateur Trân Van Thuy pour ses documentaires dédiés à la capitale “Hanoi aux yeux d’aucun” et “Les bons actes”.

Le directeur général adjoint de l'Agence vietnamienne d'Information Nguyên Tuân Hung remet le Grand Prix au réalisateur Trân Van Thuy (droite). Photo : VNA



Trois autres distinctions ont été également attribuées: «Oeuvre» récompensant une œuvre artistique (poésie, peinture, danse, théâtre, cinéma ou architecture); «Idée» qui distingue une proposition originale, et enfin «Travail» qui honore une activité ayant amélioré le cadre de vie de la capitale.



Le prix "Bui Xuân Phai - pour l'amour de Hanoi" a été créé en 2008 par le journal “Sport et Culture” (Agence vietnamienne d’information) et la famille du peintre Bùi Xuân Phat pour honorer auteurs, ouvrages, idées ou actions en faveur de la capitale.

"Bùi Xuân Phai - pour l'amour de Hanoï" a connu 14 saisons dans lesquelles 13 "Grand Prix" ont été attribués au "Hanoïologue" Nguyên Vinh Phuc (2009), à l’écrivain Tô Hoài (2010), au Professeur Phan Huy Lê (2011), au guitariste Van Vuong (2012), au photographe Quang Phùng (2013), aux chercheurs Nguyên Tuân San (2014) et Giang Quân (2015), au photographe Lê Vuong (2016), à l’homme des cultures Huu Ngoc (2017), au collectionneur et chercheur Nguyên Ba Dam (2018), au Docteur, "Enseignant Émérite" Nguyên Thua Hy (2019), aux compositeurs Phu Quang (2020) et Hông Dang (2021). De plus, une cinquantaine d’œuvres parmi près de 150 candidatures ont été récompensées dans les trois autres catégories.

Le peintre Bùi Xuân Phai (1920-1988) est surnommé le “roi des anciennes rues de Hanoï” ou le “grand arbre” dans l’art vietnamien moderne. Bien que sa vie ait été emplie de hauts et de bas, sa carrière a été consacrée par l’État qui lui a remis à titre posthume le Prix d’État des arts et des lettres en 1996. Ses peintures sont devenues un symbole éternel d’une Hanoï splendide et ancienne. Sa vie est devenue un symbole vivant de l’amour de Hanoï, un amour profond et plein de nostalgie.

Pour marquer cette 15e édition, le journal “Sport et Culture” a aussi organisé un concours de photos et de vidéos intitulé “Hanoi frais et vert”.