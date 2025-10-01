Priorité à la mise en œuvre immédiate de trois groupes technologiques stratégiques dès 2025

Lors d'une réunion avec les ministères, agences et entreprises concernés par le déploiement des 11 secteurs technologiques stratégiques, le vice-Premier ministre vietnamien, Nguyên Chi Dung, a donné son accord de principe à la proposition visant à prioriser le déploiement immédiat de trois groupes de technologies stratégiques dès 2025.

Cette décision marque une étape significative dans l'ambition du Vietnam de renforcer sa souveraineté technologique et son développement économique.

Les trois groupes technologiques prioritaires incluent les modèles linguistiques de grande envergure et assistants virtuels vietnamiens, caméras AI avec traitement en périphérie, et robots mobiles autonomes ; les systèmes et équipements de réseau mobile 5G ; et les infrastructures de réseau blockchain et couches d'application pour la traçabilité et les actifs numériques.

Cette initiative s'inscrit dans la lignée de la décision n° 1131/QD-TTg, signée le 12 juin 2025 par le Premier ministre, qui a promulgué la Liste des technologies stratégiques et des produits technologiques stratégiques, englobant 11 groupes de technologies et 35 groupes de produits technologiques.

Suite aux directives du vice-Premier ministre lors de la réunion du 9 septembre concernant la sélection et la proposition de produits technologiques stratégiques à déployer en priorité cette année, le ministère des Sciences et des Technologies (MST) a soumis un rapport au Premier Ministre et au Vice-Premier Ministre, détaillant les trois groupes mentionnés ci-dessus.

Le MST a proposé au Premier ministre et au vice-Premier ministre d’approuver cette liste et charger le ministère de consulter le Comité directeur central sur ces trois groupes technologiques prioritaires.

Actuellement, le MST collabore avec d'autres ministères et agences pour finaliser le Programme national de développement des technologies et industries stratégiques, visant à développer l'ensemble des 11 groupes technologiques.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung. Photo: VNA

Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a souligné que, bien que des progrès institutionnels aient été réalisés au cours des trois derniers mois, l'approche globale nécessite d'être plus systématique et d'accélérer le rythme pour atteindre les objectifs fixés.

Il a notamment insisté sur l'urgence de former, d'ici le 15 octobre, des groupes d'experts-conseils issus des instituts, universités et réseaux pertinents pour chaque secteur et domaine. Leur mission sera de fournir des conseils sur les cadres institutionnels, les mécanismes et les stratégies de développement.

Il a également demandé au MST de réexaminer et d'intégrer les directives du secrétaire général du Parti Tô Lâm et du Comité directeur central concernant le développement des 11 groupes de technologies stratégiques, y compris les récentes directives du Secrétaire général sur l'orientation politique en matière de gestion et d'utilisation des drones pour le développement national.

Il a donné l'instruction de finaliser le plan de déploiement détaillé des trois groupes technologiques prioritaires avant le 30 octobre, et d'achever les plans de déploiement détaillés pour les 11 groupes restants d'ici le 31 décembre.

Par ailleurs, il est essentiel de mettre l'accent sur la promotion de la coopération internationale afin d'hériter et de développer l'excellence et l'expérience mondiales", a souligné le vice-Premier ministre.

Il a également exhorté les ministères et agences concernés à proposer activement des projets et des mécanismes d'expérimentation politique contrôlée adaptés à ces projets, afin d'attirer les entreprises technologiques vietnamiennes et les talents scientifiques et technologiques, tant nationaux qu'internationaux, à y participer. -VNA/VI