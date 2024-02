Printemps au pays natal 2024 : le président Vo Van Thuong préside des activités en faveur des Viêt kiêu

Le président Vo Van Thuong, son épouse et une centaine de Vietnamiens d’outre-mer (Viêt kiêu) sont allés vendredi matin 2 février, rendre hommage aux Présidents Hô Chi Minh et Tôn Duc Thang au Musée Hô Chi Minh (quai Nha Rông) dans la mégapole du Sud.



Il s’agit d’une activité dans le cadre du programme "Printemps au pays natal", organisé annuellement par le Comité d'État chargé des Vietnamiens d’outre-mer, relevant du ministère des Affaires étrangères, permettant aux expatriés vietnamiens vivant dans le monde entier de retourner dans leur pays natal ou d'origine à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt).



Ensuite, le président Vo Van Thuong, son épouse et les Viêt kiêu ont effectué le rituel traditionnel de libération des carpes car le 2e février coïncide avec le 23ème jour du dernier mois de l’année lunaire, où se déroule le Têt ông Công – ông Tao (fête des Génies du foyer) qui, pour les Vietnamiens, marque le début des festivités du Têt traditionnel.





Le matin du même jour, le président Vo Van Thuong et les Viêt kiêu sont allés fleurir la statue du Président Hô Chi Minh dans la rue Nguyên Huê, premier arrondissement. -VNA/VI