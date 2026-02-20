Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

Principaux objectifs économiques en 2026

En 2026, le part des dépenses d'investissement pour le développement sur le total du budget d'État devrait atteindre 35,5% tandis que celui des dépenses courantes sur le total des dépenses du budget de l'État, 57,3%.
    

 

À lire également

En savoir plus

Top