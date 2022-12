Cérémonie de prestation de serment du premier groupe de volontaires du Peace Corps au Vietnam. Photo: ambassade des Etats-Unis à Hanoï



La cérémonie de prestation de serment du premier groupe de volontaires du Peace Corps au Vietnam a eu lieu le 30 décembre à Hanoï.



Les volontaires portaient l'ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne), montrant leur respect pour la culture traditionnelle du Vietnam.



La cérémonie, présidée par la directrice du Peace Corps, Carol Spahn, a vu la participation de représentants de plusieurs minsitères et organes gouvernementaux vietnamiens, de l’ambassade des Etats-Unis à Hanoï, ainsi que de dirigeants et enseignants des écoles où les volontaires américains participeront à l’enseignement.



Selon Carol Spahn, le Vietnam est le 143e pays partenaire du Peace Corps. La directrice du Peace Corps a déclaré espérer que les volontaires du Peace Corps et les enseignants vietnamiens travailleraient ensemble, inspirant les générations futures.



Saluant l’esprit et la signification du Peace Corps au Vietnam, Nguyen Tien Dung, chef adjoint du Département de coopération internationale du ministère vietnamien de l’Education et de la Formation, a affirmé que cette coopération, malgré son petite échelle, était significative pour l'éducation au Vietnam.



Dans une rencontre avec la presse, Carol Spahn a déclaré que les volontaires accompagneraient les enseignants vietnamiens pour introduire de nouvelles méthodes d'enseignement en se concentrant sur l'enseignement de la prononciation et le renforcement de l’interaction avec les élèves.

Les neuf premiers volontaires sont affectés dans neuf lycées de Hanoï. Ils vivront avec des familles vietnamiennes pour s'intégrer à la culture vietnamienne. En 2023, le programme accueillera 20 volontaires supplémentaires et élargira les activités d'enseignement à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville.-