Presse révolutionnaire : cap sur l’innovation, l’IA et la transformation numérique

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man ont coprésidé, le 14 juin à Hanoï, une rencontre avec les dirigeants des organes de presse à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925).

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont coprésidé, le 14 juin à Hanoï, une rencontre avec les dirigeants des organes de presse à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne. Photo: VNA

Adressant ses félicitations aux journalistes, rédacteurs et professionnels des médias à l’occasion de cette célébration, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a souligné que l’année 2025 et les premiers mois de 2026 ont été marqués par l’adoption de nombreuses décisions stratégiques par le Parti, l’Assemblée nationale et le gouvernement, ouvrant une nouvelle étape dans le développement du pays.

Il a indiqué qu’au cours des dernières sessions parlementaires, l’Assemblée nationale avait adopté 127 lois et 36 résolutions à caractère normatif, illustrant l’ampleur des réformes engagées.

Tran Thanh Man a salué le rôle actif joué par les médias dans la diffusion des orientations et politiques du Parti et de l’État, ainsi que dans l’accompagnement des grandes réformes administratives et économiques du pays. Il a également mis en avant les contributions de la presse à la défense des fondements idéologiques du Parti, à la lutte contre les informations erronées et à la promotion d’un environnement médiatique sain, responsable et humaniste.

Face aux profondes mutations du paysage médiatique, les organes de presse ont, selon lui, fait preuve d’une capacité d’adaptation remarquable en investissant dans la transformation numérique, l’exploitation des données numériques nationales et le développement de rédactions modernes dotées de journalistes polyvalents.

A propos des tâches futures, le président de l’Assemblée nationale a appelé les médias à poursuivre leurs efforts pour faire connaître les grandes orientations stratégiques du Parti, notamment les dix résolutions majeures du Bureau politique et les objectifs de développement à long terme visant à faire du Vietnam un pays à revenu intermédiaire supérieur doté d’une industrie moderne d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Il a également exhorté les organes de presse à continuer de rendre compte de manière complète et rapide des activités de l’Assemblée nationale et du gouvernement, tout en relayant les préoccupations et aspirations des citoyens auprès des autorités.

Insistant sur le rôle des journalistes comme « soldats sur le front idéologique et culturel », Tran Thanh Man a plaidé pour un renforcement continu de leurs compétences professionnelles, de leur responsabilité sociale, de leur éthique et de leur engagement politique.

Des délégués à la rencontre. Photo: VNA

Il a en outre invité les médias à accélérer leur transformation numérique, à intégrer davantage l’intelligence artificielle dans leurs activités et à contribuer au développement de l’industrie vietnamienne des contenus numériques. Il a également souligné l’importance de l’application effective de la nouvelle Loi sur la presse, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026. C'est un cadre juridique essentiel pour accompagner le développement du secteur.

Se déclarant confiant dans l’avenir de la presse vietnamienne, forte de ses 101 années d’histoire et d’expérience, le président de l’Assemblée nationale s’est déclaré convaincu que les journalistes continueraient à remplir avec succès leur noble mission au service du pays et de la société.

Présent lors de la rencontre, Le Quoc Minh, rédacteur en chef du journal "Nhân Dân", vice-président de la Commission centrale de la propagande et de la mobilisation des masses du Parti et président de l’Association des journalistes du Vietnam, a indiqué qu’à l’aube d’un nouveau siècle de la presse révolutionnaire vietnamienne, les priorités étaient de suivre la ligne du Parti, de rendre compte des réalités du pays et des aspirations de la population, tout en respectant la mission de chaque organe de presse.

Il a également appelé à accélérer la transformation numérique, à moderniser le modèle économique des médias, à renforcer leur autonomie financière et à améliorer la formation des journalistes, tant sur le plan professionnel que des compétences numériques et de l’éthique.

Lors de cette rencontre, les représentants des organes de presse ont formulé de nombreuses propositions visant à améliorer la communication publique, la vulgarisation juridique ainsi que la couverture médiatique des activités de l’Assemblée nationale et du gouvernement. -VNA/VI