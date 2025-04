Président de l'AN vietnamienne en tournée : UIP-150 et renforcement des liens avec l'Ouzbékistan et l'Arménie

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, et son épouse, accompagnés d’une délégation de haut niveau de l’AN, ont quitté Hanoï l’après-midi du 1er avril pour aller participer à la 150e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP-150) et effectuer des visites officielles en Ouzbékistan et en Arménie.

Cette participation à l’UIP-150 et ces visites se font à l'invitation de la présidente de l'UIP, Tulia Ackson, du secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong, de la présidente du Sénat d'Ouzbékistan, Tanzila Narbaeva, et du président de l'Assemblée nationale d'Arménie, Alen Simonyan.

La participation du président de l’Assemblée nationale vietnamienne à l’UIP-150 témoigne de manière convaincante du ferme soutien du Vietnam au multilatéralisme et de l’importance accordée par le pays au rôle de l’UIP, marquant sa première activité diplomatique multilatérale cette année.

Elle s'inscrit dans la politique étrangère constante du Vietnam, axée sur l'indépendance, l'autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures pour la paix, l'amitié, la coopération et le développement, tout en s'engageant activement dans une intégration mondiale complète et étendue en tant qu’ami, partenaire de confiance et membre responsable de la communauté internationale.

Au niveau bilatéral, ses visites en Ouzbékistan et en Arménie représentent une étape importante en tant que premiers déplacements d’un président de l’Assemblée nationale vietnamienne et visites de plus haut niveau de dirigeants vietnamiens dans ces deux pays, depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1992. Ces voyages montrent que le Vietnam attache de l'importance à son amitié de longue date avec ces deux nations et à son aspiration à consolider la confiance mutuelle, à établir des bases pour promouvoir la coopération dans plusieurs domaines. -VNA/VI