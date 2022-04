Président : ​​Mobiliser la force de l’économie collective de Tien Giang

Le président Nguyen Xuan Phuc a effectué une visite de travail dans la province de Tien Giang - une localité du delta du Mékong qui a fait de grands progrès après 20 ans de renouvellement, de développement de l’économie collective, notamment du modèle de coopérative agricole.

En 2021 et au premier trimestre 2022, Tien Giang a créé 23 nouvelles coopératives. Jusqu'à présent, la province compte 247 coopératives de toutes sortes, attirant 87.301 participants.

Le chef de l'État, Nguyen Xuan Phuc, a visité le modèle de production et d’affaires de la coopérative de fruits du dragon My Tinh An dans le district de Cho Gao, qui compte 250 membres. Durant de nombreuses années, la coopérative a sorti des produits qualifiés pour l'exportation vers l'Europe, les États-Unis, l'Australie et la Chine. L'année dernière, la coopérative a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 50 milliards de dongs (2,2 millions de dollars). Il a hautement apprécié la coopérative My Tinh An pour son modèle de production et d'affaires efficace, tout en demandant à la coopérative d’élargir sa production, de développer les zones de matières premières…

Lors d’une séance de travail avec les dirigeants locaux sur les résultats du développement de l'économie collective et de l'économie coopérative, le président Nguyen Xuan Phuc a mis l'accent sur la politique importante du Parti de faire de l'économie publique et l'économie collective un fondement solide de l'économie nationale.

En ce qui concerne l’orientation du développement de Tien Giang dans les temps à venir, le président a souligné la nécessité d'exploiter plus efficacement les ressources naturelles, avec l’accent mis sur le développement fort de l'agriculture intelligente ; l'industrie au service de l'agriculture ; le développement de l'économie du tourisme, de l'économie circulaire et de l'économie verte ; et la promotion du mouvement de l'entrepreneuriat créatif.

Nguyen Xuan Phuc a proposé à Tien Giang de bien organiser la synthèse de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution 13-NQ/TW sur la poursuite du développement de l'économie collective et de donner des propositions, recommandations pour modifier et compléter la résolution, conformément à la situation actuelle.