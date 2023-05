Préserver les valeurs culturelles du vieux quartier de Hanoï dans la reconstruction urbaine

Le vieux quartier de Hanoï avec ses vestiges anciens, ses rues animées et ses bâtiments et villas de style français est une caractéristique de la capitale que peu de villes possèdent.

Bien que Hanoï soit en plein développement, les architectures du vieux quartier n’ont jamais été brisées. Car ces architectures font partie de la culture Thang Long - Hanoï, elles sont toujours préservées et promues par l'arrondissement de Hoan Kiem en particulier et Hanoï en général.

Le vieux quartier de Hanoï est connu pour ses 36 rues et corporations. Chaque nom de rue est associé au mot typique "Hàng" (article) et à un artisanat traditionnel ramené par des personnes de villages dans diverses localités lors de leur migration vers la capitale. Le vieux quartier est un système de 121 vestiges de toute gamme complète de religions et de croyances et plus de 200 maisons de valeur particulière. On y trouve des monuments célèbres tels que l’ancienne maison 87 Ma May, maison communale Dong Lac, temple Bach Ma, maison communale Kim Ngan...

Le vieux quartier de Hanoï recèle de variées valeurs immatérielles, de la vie quotidienne des gens, de la culture culinaire, des arts folkloriques, des fêtes traditionnelles... Avec ces valeurs, le vieux quartier de Hanoï a été reconnu comme un site historique national.

Photo : VNA

S’agissant du quartier français où il abrite de nombreuses maisons, de belles villas de l’architecture typiquement française avec des rues bordées d'arbres. Les urbanistes français du début du XXe siècle ont combiné l'architecture occidentale avec les conditions climatiques locales pour créer un espace urbain particulier, donnant ainsi à Hanoï une identité unique qu'aucune autre ville d'Asie du Sud-Est ne possède.

Selon le professeur, le Dr Ho Si Quy, ancien directeur de l'Institut d'informations en sciences sociales - Académie des sciences sociales du Vietnam, Hanoï passe plus d'un demi-siècle d'influence et de réception de la culture et de la civilisation françaises.

Les valeurs de culture, d'histoire, d'architecture et d'humanité du vieux quartier et du quartier à l’architecture française constituent une ressource pour l’arrondissement de Hoan Kiem en particulier et Hanoï en général exploiter et développer le tourisme de manière efficace. La préservation de la culture et de l'architecture typiques de ces quartiers dans la tendance actuelle de développement est une connexion entre le passé et le présent, créant une identité unique pour la capitale.

L’arrondissement de Hoan Kiem s’intéresse particulièrement à la conservation, à l'embellissement et à la mise en valeur des patrimoines dans le vieux quartier de Hanoï. Il a fait restaurer et préserver 22 vestiges, 24 maisons et mené à bien le projet de restauration des festivals dans le vieux quartier de Hanoï. En particulier, l’arrondissement de Hoan Kiem a mis en place un mécanisme de coopération, entre la communauté, les entreprises et l’autorité dans la gestion, la préservation et la promotion des valeurs des patrimoines culturels.

En ce qui concerne le quartier à l’architecture française, l’arrondissement de Hoan Kiem concentre ses ressources sur la restauration des ouvrages tels que le siège de la Police de l’arrondissement de Hoan Kiem (No 2 rue Trang Thi), le siège de la Police du quartier Cua Dong (No 18 rue Nguyen Quang Bich Street), l’école maternelle 1er juin (No 23 rue Nguyen Quang Bich), le collège Trung Vuong (26 rue Hang Bai)… Les projets ont apporté une nouvelle physionomie pour les ouvrages de l’architecture française. Actuellement, l’arrondissement de Hoan Kiem fait embellir la rue Trang Tien et met en œuvre un projet de restauration d'une villa au 49 rue Tran Hung Dao dégradée depuis de nombreuses années.

L’arrondissement de Hoan Kiem a déterminé que la préservation de la valeur du vieux quartier et du quartier à l’architecture française continuerait d'être accélérée, a affirmé le président du Comité populaire dudit arrondissement Pham Tuan Long. C'est aussi la base du développement socio-économique de cet arrondissement pour attirer les touristes, a-t-il conclu.-VNA/VI