Préserver la culture des Pa Di à travers leur costume traditionnel

Les Pa Di sont un sous-groupe de l'ethnie Tày. Dans la province septentrionale de Lào Cai, ils sont environ 2000 à vivre dans les communes montagneuses du district de Muong Khuong. Les femmes Pa Di portent des costumes aux couleurs naturelles qui ont une longue histoire. Un accessoire emblématique des Pa Di est le chapeau féminin.

Les Pa Di ont même une légende expliquant les origines de leur chapeau féminin. Leurs ancêtres ne supportaient pas de vivre loin de leurs enfants. Aussi vivaient-ils ensemble, toutes les générations sous le même toit. Mais, cette situation ne pouvait pas durer éternellement et lorsqu'ils sont devenus trop nombreux, les premières petites familles sont parties vivre ailleurs. Pour marquer leur attachement à leurs origines, les Pa Di ont décidé que les femmes porteraient dorénavant un chapeau en forme de toit, qui rappelle ce toit commun sous lequel ils vivaient tous.

Le chapeau est en lin et tissé artisanalement. Les femmes le renforcent en appliquant plusieurs couches de cire d'abeille, avant de le plier en forme de toit. La partie ronde qui entoure la tête est décorée avec des grains d'argent représentant les grains de maïs et de riz, symboles de l’abondance. L'arrière du chapeau dispose d'un cadre rectangulaire en argent sur lequel sont gravées des images de plantes et d'oiseaux.

Le costume des femmes Pa Di n'est pas moins original. Il comprend un haut et une jupe dont les couleurs dominantes sont l'indigo, le vert clair et le noir. Le haut est court et boutonné à droite, de tous petits boutons en argent qui forment une ligne transversale du cou à la hanche. La jupe, qui descend jusqu'aux chevilles, est couverte d'un tablier de la même couleur. La bordure du tablier est blanche, de la même couleur que celle du morceau de tissu au niveau des manches.

La confection d'un ensemble complet peut durer deux à trois mois, parfois une année entière, car tout est fait à la main, a fait savoir un artisan Po Chin Din.

En 2020, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a inscrit l'art décoratif des costumes Pa Di au patrimoine culturel immatériel national.

Pourtant, la préservation de ce savoir-faire reste difficile dans une communauté si restreinte. À Ta Chu Phùng, où les nuages recouvrent les montagnes une grande partie de l'année, les enfants portaient autrefois quotidiennement la tenue traditionnelle. Mais l'influence de la vie moderne a peu à peu réduit son usage. Les anciens craignent que la perte des techniques de tissage, de teinture et de couture n'entraîne la disparition d'une part essentielle de l'identité Pa Di.

Face à ce défi, Po Chin Din, l'une des dernières artisanes maîtrisant l’ensemble de ces techniques — s'emploie à transmettre son savoir aux jeunes générations. Le district de Muong Khuong a ouvert plusieurs classes dédiées à l'art de la décoration vestimentaire Pa Di, permettant aux jeunes d'apprendre le tissage et la couture, et de raviver la fierté identitaire au sein de la communauté.

La province de Lào Cai met également en œuvre un projet de préservation des costumes traditionnels pour la période 2021-2025, comprenant la collecte de modèles, de motifs et de bijoux destinés au musée provincial. Les autorités encouragent par ailleurs le port de la tenue traditionnelle lors des fêtes, conférences ou événements culturels.

Lors de la Semaine du Festival du Fleuve Rouge – Lào Cai 2025, un espace dédié a permis au public, vietnamien et étranger, d'observer de près le travail minutieux des brodeuses Pa Di.

Selon Duong Tuân Nghia, directeur adjoint du Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, la diffusion de ces valeurs culturelles contribue à nourrir la fierté locale et à faire de la culture une ressource essentielle pour le développement durable. Lào Cai entend ainsi concrétiser sa stratégie de développement "verte, harmonieuse, identitaire et heureuse" pour la période 2025-2030. -VNA/VI