Préserver et valoriser la gastronomie vietnamienne

En avril, l’Organisation des records d’Asie a déclaré avoir reconnu neuf records supplémentaires pour des plats, spécialités culinaires nommés par l’Organisation des records du Vietnam (VietKings), portant à 50 le nombre de records établis par le Vietnam dans le domaine gastronomique.

Ces plats et spécialités culinaires sont en provenance de la ville de Can Tho et des provinces de Dong Nai, Hau Giang, Bac Ninh, Binh Thuan, Lam Dong et An Giang. La cérémonie de remise des certificats de record aura lieu en juin à Ho Chi Minh-Ville.