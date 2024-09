Préserver et promouvoir la langue vietnamienne au sein des communautés d'outre-mer

Un cours de vietnamien à l'ambassade du Vietnam en Malaisie. Photo: VNA



Le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer (SCOV) du ministère des Affaires étrangères a organisé le 6 septembre à Hanoï une conférence de presse sur la Journée d'honneur de la langue vietnamienne 2024 et un gala en l'honneur de la langue.

Nguyen Manh Dong, vice-président du SCOV, a souligné le succès de la célébration de cette année, qui comprenait une variété d'activités tant au pays qu'à l'étranger qui ont fait des progrès significatifs dans la promotion et la préservation du vietnamien parmi les communautés vietnamiennes à l'étranger.

Le concours "Ambassadeur de la langue vietnamienne" a attiré un plus grand nombre de participants cette année par rapport à 2023, avec 158 candidatures de 14 pays.

Parmi les cinq ambassadeurs exceptionnels nommés, l'un était un étudiant vietnamien d'outre-mer âgé de 8 ans et un candidat lao passionné de la langue vietnamienne. Le concours encourage les jeunes générations à préserver la langue vietnamienne, favorisant les liens culturels dans le monde entier.

Selon Phan Minh Chien, chargé d'affaires de l'ambassade du Vietnam au Laos, la langue vietnamienne est toujours valorisée, développée et promue au Laos, contribuant ainsi à renforcer l'amitié spéciale entre les deux pays.

En outre, l'initiative "Gratitude", coorganisée par le ministère des Affaires étrangères et la Maison d'édition de l'éducation du Vietnam et diverses associations vietnamiennes d'outre-mer, vise à honorer les individus et organisations pour leur promotion active de la préservation de la langue vietnamienne. Le projet a été mis en œuvre avec succès dans des pays comme la France et la République tchèque, et il est prévu de l'étendre.

Les efforts visant à établir le projet de bibliothèque en langue vietnamienne se sont poursuivis, avec cinq bibliothèques qui soutiennent désormais des communautés dans des pays comme l'Autriche, le Laos et la Hongrie, la Slovaquie, la Belgique et le Qatar.

Divers centres culturels et associations vietnamiens du monde entier ont participé activement à l'organisation de forums, de séminaires et de discussions sur les méthodes d'enseignement du vietnamien. Des événements tels que les célébrations du Nouvel An lunaire et de la Fête nationale sont également intégrés aux efforts de promotion de la langue vietnamienne, contribuant ainsi à la préservation de l'identité culturelle.

Le gala "Vietnamien bien-aimé" qui sera organisé le 8 septembre à Hanoi, honorera les cinq meilleurs ambassadeurs et reconnaîtra les contributions des individus et des organisations à la promotion de la langue vietnamienne. -VNA/VI