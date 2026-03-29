Préserver et promouvoir la langue vietnamienne au sein de la communauté vietnamienne à l'étranger

La cérémonie de lancement de la Journée d’honneur de la langue vietnamienne ainsi que du programme de sélection des "Ambassadeurs de la langue vietnamienne" à l’étranger pour 2026. Photo: VNA

Le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer relevant du ministère des Affaires étrangères a organisé, dans l’après-midi du 28 mars à Hanoï, une cérémonie de lancement de la Journée d’honneur de la langue vietnamienne ainsi que du programme de sélection des "Ambassadeurs de la langue vietnamienne" à l’étranger pour 2026.

L’événement s’est tenu en format hybride, reliant plus de 150 points de visioconférence à travers le monde.

Dans un message vidéo, la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a souligné que, ces dernières années, la Journée d’honneur de la langue vietnamienne s’est largement diffusée au sein des communautés vietnamiennes à l’étranger, contribuant à consolider l’identité culturelle et à rapprocher les jeunes générations expatriées de leur pays d’origine.

Elle a exprimé l’espoir que la langue vietnamienne continue d’être préservée et transmise de génération en génération, constituant à la fois un pont culturel et un vecteur de promotion de l’image du Vietnam à l’international.

De son côté, Nguyen Trung Kien, président du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, a insisté sur le rôle fondamental de la langue vietnamienne, "dépositaire de la mémoire nationale" et "lien essentiel entre les générations et leurs racines".

Il a souligné que sa préservation, en particulier parmi les jeunes de la diaspora, revêt une importance stratégique pour la sauvegarde de l’identité culturelle et le renforcement des capacités d’intégration.

Revenant sur les trois dernières années, il a indiqué que le programme avait enregistré des résultats encourageants. En 2025, six "Ambassadeurs de la langue vietnamienne" ont été distingués, neuf médailles commémoratives attribuées et douze bibliothèques de livres en vietnamien offertes aux communautés à travers le monde.

À cette occasion, le professeur et docteur Hoang Anh Tuan, recteur de l’Université des sciences sociales et humaines (Université nationale de Hanoï), a présenté les orientations pour 2026, marquées par une évolution notable : le passage d’un format de concours à une démarche de sélection de personnalités ayant apporté des contributions concrètes et remarquables à la promotion de la langue et de la culture vietnamiennes.

Dans ce cadre, de nombreuses activités – expositions, présentations d’ouvrages, conférences – sont mises en œuvre par divers organismes, dont la Maison d’édition de l’Éducation du Vietnam, l’Université des sciences sociales et humaines, la chaîne VTV4 de la Télévision vietnamienne, ainsi que des réseaux internationaux d’enseignement du vietnamien.

Le professeur et Dr Hoang Anh Tuan a également annoncé une série d’initiatives prévues en 2026, notamment le déploiement d’une plateforme gratuite d’apprentissage du vietnamien pour la diaspora dans 25 pays, l’organisation d’environ 30 sessions de formation pédagogique pour les enseignants, ainsi que le développement d’outils intégrant l’intelligence artificielle dans l’enseignement et l’apprentissage de la langue.

Des étudiants de l’Université des sciences sociales et humaines ont, à cette occasion, présenté des applications basées sur l’IA visant à construire un écosystème moderne d’apprentissage du vietnamien.

Intervenant à distance, deux "Ambassadeurs de la langue vietnamienne" ont partagé leurs expériences. Nguyên Thi Lien, résidant en Malaisie, a évoqué ses efforts pour promouvoir la langue vietnamienne au sein de la communauté locale. De son côté, Le Nguyen Luu An a présenté une initiative originale de bibliothèque vietnamienne installée dans un restaurant à Kuala Lumpur, créant un espace de lecture et d’échange linguistique au cœur de la diaspora.

Leur parcours illustre une dynamique familiale de transmission linguistique : mère et fille ayant successivement été distinguées, témoignant du rôle central de la cellule familiale dans la préservation de la langue maternelle.

La cérémonie a également été marquée par la signature d’un accord de coopération entre la Maison d’édition de l’Éducation du Vietnam et la chaîne VTV4, visant à renforcer la diffusion de la langue vietnamienne auprès des communautés expatriées via les médias audiovisuels.

Dans son ensemble, cette initiative traduit la volonté des autorités vietnamiennes et des communautés à l’étranger de préserver, promouvoir et diffuser durablement la langue vietnamienne. -VNA/VI