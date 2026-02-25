Présentation d’un ouvrage dressant le bilan des acquis du 13ᵉ mandat du Parti

Le 24 février, à Hanoï, la Maison d’édition politique nationale « Su That » (La Vérité), en coordination avec la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, a organisé la cérémonie de présentation d’un ouvrage qui dresse le bilan des réalisations majeures et marquantes du pays durant le 13e mandat du Parti, dans l’ensemble des domaines.

L’ouvrage est intitulé « Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng » (Vietnam radieux – Empreintes des acquis du mandat du 13ᵉ Congrès national du Parti).

Lors de l’événement, le professeur associé et docteur Vu Trong Lam, directeur et rédacteur en chef de la Maison d’édition, a souligné que, fondé sur un système d’arguments scientifiques rigoureux ainsi que sur des données et documents riches, l’ouvrage met en évidence les avancées vigoureuses et le développement impressionnant du Vietnam au cours des cinq dernières années. Il éclaire la direction et l’orientation clairvoyantes du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, la gestion résolue et flexible du gouvernement, le soutien de l’Assemblée nationale ainsi que, surtout, l’unité, la solidarité et l’effort commun de l’ensemble du peuple.

La mise en œuvre efficace, dans la pratique, des résolutions et orientations du Parti a démontré leur caractère scientifique, juste, stable et durable, illustrant de manière vivante le principe selon lequel « la volonté du Parti s’accorde avec l’aspiration du peuple ». Les réalisations obtenues durant le mandat du 13ᵉ Congrès national du Parti ont ainsi constitué une force motrice permettant au pays de de s’engager avec assurance dans une nouvelle ère de développement.

L’ouvrage ne se limite pas à un bilan rétrospectif, mais vise également à renforcer la confiance, à raviver la fierté nationale et à consolider la détermination à poursuivre le développement du pays sous la direction du Parti, tout en nourrissant l’aspiration à bâtir un Vietnam puissant et prospère dans la nouvelle phase.

Structuré en trois parties, le livre présente, dans un premier volet, les acquis marquants du pays dans divers domaines, depuis la stabilisation macroéconomique et la promotion d’une croissance rapide et durable, jusqu’au renforcement de la défense, de la sécurité, des relations extérieures et à l’intégration internationale approfondie. La deuxième partie met en lumière le rôle, la position et le prestige international du Vietnam, soulignant qu’après 40 ans de Renouveau, le pays est aujourd’hui reconnu comme un partenaire fiable, un membre actif et responsable de la communauté internationale. La troisième partie se projette vers l’avenir, en identifiant les opportunités mais aussi les défis, en clarifiant les perspectives de développement à l’horizon 2030 et 2045, et en reflétant la confiance et les attentes de la communauté internationale ainsi que des Vietnamiens de l’étranger à l’égard de la voie de développement du Vietnam.

Lors de la cérémonie, Tran Thanh Lam, membre du Comité central du Parti et vice-président de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, a affirmé que l’ouvrage constitue un travail de synthèse approfondi, doté d’une forte valeur théorique et pratique. Au-delà du bilan du mandat du 13ᵉ Congrès, il s’agit d’un document de référence précieux au service de l’information extérieure, de la communication idéologique et de l’éducation politique, véhiculant un message fort de confiance, de nouvel élan et de détermination politique sur la voie du développement rapide et durable du Vietnam. - VNA/VI