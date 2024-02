Présentation d’un livre du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong à Cuba

Le livre du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong intitulé "Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam" (Mot so van de ly luan va thuc tien ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi o Viet Nam) a été présenté aux lecteurs cubains lors d’une cérémonie tenue le 16 février à Cuba.

Le livre a été présenté par une délégation du PCV, conduite par Vo Van Be, directeur adjoint et rédacteur en chef adjoint de la Maison d'édition politique nationale Su That (Vérité), à la salle José Antonio Portuondo à La Havane. Le livre présente 29 articles et discours typiques du leader du PCV Nguyen Phu Trong portant sur des questions théoriques et pratiques de la vie politique, économique, culturelle et sociale.



Selon les personnes présentes à la cérémonie de présentation du livre, les points de vue, les options et les lignes directrices du Parti et de l'État vietnamiens sur le socialisme et sur la voie du Vietnam vers le socialisme constituent des documents de référence précieux pour Cuba, en particulier dans le contexte actuel marqué à la fois par des opportunités et défis.

Auparavant, la délégation du PCV avait participé à une séance de présentation de livres à des dirigeants de départements et d'agences consultatives du Comité central du Parti communiste de Cuba.

S'exprimant lors de l'événement, Rogelio Polanco Fuentes, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de l’idéologie du Parti, a estimé que le livre démontrait une réflexion approfondie, cohérente et ferme, un développement créatif, une amélioration de la pensée théorique, de la prise de conscience du socialisme et de la voie vers le socialisme choisie par le Parti et le peuple vietnamiens.

Polanco Fuentes a souligné la valeur de référence du livre, tant sur le plan théorique que pratique. L'ouvrage mentionne les objectifs, les orientations et les solutions pour édifier le Vietnam dans le nouveau contexte, aidant les cadres, les membres du Parti et le peuple cubains à mieux comprendre l’édification du socialisme au Vietnam. - VNA/VI