Présentation du roman "Còn có ai người khóc Tố Như" de l'écrivain Vo Ba Cuong

Le président Vo Van Thuong a assisté le 20 septembre à Hanoï à la cérémonie de présentation du roman "Còn có ai người khóc Tố Như" (Y a-t-il quelqu'un d'autre pleurant To Nhu) de l'écrivain Vo Ba Cuong, organisée conjointement par l'Association des écrivains du Vietnam et le Comité populaire de la province de Thai Binh.

L'auteur et l'écrivain Vo Ba Cuong (droite) reçoit des fleurs de félicitations du président Vo Van Thuong. Photo: VNA

Le roman se compose de deux parties, avec 16 chapitres, sur la période où le grand poète Nguyen Du vécut à Thai Binh.



L'auteur, l'écrivain Vo Ba Cuong, qui est né en 1940 dans la ville de Thai Binh, a écrit plusieurs romans qui ont reçu des prix littéraires prestigieux.



Lors de la cérémonie, l'auteur et l'écrivain Vo Ba Cuong a reçu des fleurs de félicitations du président Vo Van Thuong.

Nguyen Du (1765-1820) est l'un des plus célèbres poètes vietnamiens. Il est surtout connu pour son poème d'amour "Truyên Kiều". En 1965, il a été consacré par l'UNESCO comme personnalité de la culture mondiale.



En plus d'être un grand poète, Nguyên Du était une personnalité éminemment fière de sa nation et forte d'une passion ardente pour sa langue maternelle. Nguyên Du a été le premier à utiliser le vietnamien comme langue littéraire officielle du pays. Son effort peut être comparé à celui des savants européens qui, naguère, ont surmonté la barrière du latin pour écrire leurs œuvres dans leur langue maternelle.