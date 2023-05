Présentation du patrimoine culturel vietnamien aux délégations auprès de l'UNESCO

La Soirée du patrimoine culturel sur le thème "Vietnam - Le mélange culturel de la terre, de l'eau et des gens" a été co-organisée le 3 mai à Paris par la Mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, l’ambassade du Vietnam en France et le Centre culturel du Vietnam en France.

L’ambassadrice Lê Thi Hông Vân, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO lors de l'événement. Photo: VNA



L’événement visait à présenter aux amis internationaux l'image d'un Vietnam en développement et en renouveau, mais toujours empreint d'identité nationale. L’événement, qui était un programme de musique et de danse ethniques, combiné à des spectacles spéciaux de marionnettes par des artistes du Théâtre de marionnettes du Vietnam et du Centre culturel du Vietnam en France, a attiré plus de 100 ambassadeurs et représentants de pays auprès de l'UNESCO.



L’ambassadrice Lê Thi Hông Vân, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a affirmé que le Vietnam considérait la culture comme le fondement spirituel de la société, le but et la force interne pour développer le pays.



Les valeurs culturelles et la force du peuple vietnamien sont la clé pour réaliser l'aspiration de la nation à être riche et forte. Dans cet esprit, l'ambassadrice a exprimé le souhait du Vietnam de se présenter comme membre du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO pour le mandat 2023-2027 et espère recevoir un soutien de tous les pays membres.

La Soirée du patrimoine culturel sur le thème "Vietnam - Le mélange culturel de la terre, de l'eau et des gens". Photo: VNA

Elle s'est engagée que le Vietnam coopérera plus étroitement avec ses amis internationaux pour faire en sorte que le patrimoine culturel ne soit pas seulement un trésor, une source de vie pour la diversité culturelle et la créativité, mais aussi une force motrice pour le développement durable et une source d'inspiration pour le futur.



Présente à l'événement, l'ambassadrice Simona-Mirela Miculescu, chef de la Mission roumaine auprès de l'UNESCO, a déclaré que la soirée avait été riche en émotions.

Le programme lui a rappelé sa visite au Vietnam il y a plus de 20 ans, lorsqu'elle avait accompagné le président de la Roumanie lors d'une visite officielle au Vietnam en 2002. À cette époque, elle était vraiment fascinée par la beauté de la nature et de l'homme vietnamien.



Pour sa part, l'ambassadeur du Yémen auprès de l'UNESCO, Mohammed Jumeh, a qualifié cet événement de grande soirée culturelle, apportant au public une douce détente. -VNA/VI