Présentation de la gastronomie vietnamienne et des opportunités d'affaires en Israël

L'ambassade du Vietnam en Israël, en collaboration avec le Club des ambassadeurs en Israël, a organisé le 29 août à Tel-Aviv un événement pour promouvoir la culture culinaire et les opportunités d'affaires au Vietnam.

Cet événement visait à saluer le 79e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), et le 31e de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Israël.

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur vietnamien Ly Duc Trung a présenté aux invités internationaux la culture culinaire vietnamienne, tout en passant en revue les principales caractéristiques historiques, géographiques et économiques du pays.

Soulignant les politiques favorables du Vietnam aux investissements ainsi que l'hospitalité et l'enthousiasme des Vietnamiens, l'ambassadeur Ly Duc Trung a invité les investisseurs israéliens et d’autres pays à explorer les opportunités économiques dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Les invités israéliens et internationaux ont exprimé leur intérêt pour la situation actuelle du Vietnam, ses politiques de développement socio-économique et ses relations extérieures. Ils ont hautement apprécié le potentiel de développement du pays et manifesté leur volonté d'y faire des affaires.

Au cours de la cérémonie, les participants ont également regardé des films documentaires sur l'histoire du Vietnam, ses paysages naturels, son développement socio-économique et ses relations extérieures. Ils ont eu la joie de déguster des plats traditionnels vietnamiens.

Le docteur Yaniv Zaid, expert israélien en affaires et en communication, a indiqué qu’il était venu au Vietnam à plusieurs reprises et qu’il avait écrit un livre sur les activités commerciales dans ce pays. Appréciant les potentiels du pays, il a encouragé les hommes d’affaires israéliens à s'y rendre pour explorer les opportunités.

La femme d’affaires israélienne Lirone Glikman a déclaré apprécier la cuisine vietnamienne. "Lors de mes voyages à travers le monde, je fréquente toujours des restaurants vietnamiens. Les plats ont des caractéristiques asiatiques tout en conservant leur propre identité, c'est ce qui me passionne tant", a-t-elle partagé. -VNA/VI