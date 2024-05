Présentation de la 9e édition du livre "Diên Biên Phu" du général Vo Nguyên Giap

Le livre "Dien Bien Phu" du général Vo Nguyen Giap a été complété pour la 9ème édition. Photo : cand.com.vn.

Les Editions Politique nationale – Vérité et la famille du général Vo Nguyên Giap ont organisé ce vendredi 3 mai à Hanoï la cérémonie de présentation du livre "Diên Biên Phu" écrit par le général.

Ce livre a été publié à plusieurs reprises par les Editions Politique nationale – Vérité, chaque publication étant complétée, rectifiée et améliorée.

Lors de l’événement, le directeur adjoint et rédacteur en chef adjoint des Editions Politique nationale – Vérité, Vo Van Be, a déclaré qu’en l’honneur du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu et du 80e de la fondation de l"Armée populaire du Vietnam, sa maison d’édition avait publié la 9e édition du livre "Diên Biên Phu", avec certains articles et documents rectifiés et complétés, recueillis et sélectionnés par Vo Hông Nam, fils du général Vo Nguyên Giap, selon ses enseignements.

En tant que commandant en chef de l'Armée populaire du Vietnam, dirigeant directement la campagne de Diên Biên Phu, le général Vo Nguyên Giap a rédigé de son vivant de nombreux ouvrages et articles sur la campagne.

Le livre comprend trois grandes parties : la lettre du Président Hô Chi Minh au front de Diên Biên Phu ; Diên Biên Phu ; les articles sur Diên Biên Phu. En outre, le livre comporte une annexe qui présente des ordres quotidiens, des lettres, des ordres de mobilisation et d'attaque, des rapports et un calendrier des principaux événements de la campagne de Diên Biên Phu...

Lors de la cérémonie, Vo Hông Nam a affirmé sa fierté de participer directement au processus de compléter le livre avec les Editions Politique nationale – Vérité. Selon lui, il s'agit du livre le plus complet et le plus authentique sur la campagne de Diên Biên Phu et le dévouement du général Vo Nguyen Giap pour l'histoire de la nation.

Le comité d'organisation a annoncé que les Editions Politique nationale – Vérité publieraient aussi la version électronique du livre sur la page https : //sachquocgia.vn./.

Élève éminent et proche du Président Hô Chi Minh, premier général d’armée et commandant en chef de l’Armée populaire du Vietnam, le général Vo Nguyên Giap (1911-2013) est connu pour son génie militaire, son intégrité absolue, son dévouement pour la nation et le peuple.-VNA/VI