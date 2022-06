Présentation de l'Initiative "E-commerce transfrontalier : une ère de percée"

L’Agence de l’e-commerce et de l'économie numérique (iDEA), relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, et Amazon Global Selling Vietnam ont signé le 8 juin à Hanoï un protocole d'accord pour mettre en œuvre l'initiative "E-commerce transfrontalier : une ère de percée ».

L'initiative vise à soutenir le développement des ressources humaines pour l’e-commerce transfrontalier au Vietnam dans les cinq prochaines années, ouvrant ainsi des opportunités d'exportation pour les entreprises locales par le biais de l’e-commerce.

Selon Gijae Seong, directeur national d'Amazon Global Selling Vietnam, cette initiative devrait faire participer plus de 10.000 entreprises au Vietnam durant la période 2022-2026. Grâce à cette initiative, les entreprises seront dotées de connaissances spécialisées sur les exportations, saisiront des informations sur le marché et amélioreront leur personnel… L’initiative permettra également de rapprocher les entreprises vietnamiennes de leurs homologues dans le monde, favorisant le développement des marques vietnamiennes sur le marché mondial.

L’initiative "E-commerce transfrontalier : une ère de percée" est initiée par Amazon et parrainée par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Elle devra durer cinq ans, avec des programmes de formation en présentiel et en ligne à travers le pays.

Les entreprises participantes seront formées sur le commerce électronique transfrontalier, les études de marché, l'enregistrement et la protection des marques, le processus de vente sur Amazon…

En 2022, le programme sera lancé à Ho Chi Minh-Ville, Da Nang et quelques autres localités.

A cette occasion, Amazon a publié un rapport sur les tendances des exportations via le commerce électronique au Vietnam pour aider les entreprises vietnamiennes à avoir une vision objective sur ce sujet.