Près de trois voyageurs vietnamiens sur quatre privilégient les voyages durables

Des touristes étrangers pédalent pour découvrir le bourg de Mai Châu, province de Hoà Binh. Photo: CTV

À mesure que les Vietnamiens entreprennent de nouveaux voyages, ils sont de plus en plus conscients de l’empreinte environnementale de leurs choix de voyage.

Une enquête réalisée par la plateforme de voyage numérique Agoda révèle que 74% des voyageurs vietnamiens privilégient les voyages durables.

Les personnes interrogées ont indiqué que des incitations financières, l’accès à des forfaits de voyage respectueux de l’environnement et une meilleure information sur la manière de voyager de manière durable pourraient les motiver à adopter des pratiques plus écologiques lors de leurs voyages.

Au Vietnam, les incitations financières (37%) et les forfaits de voyage durables, comprenant des activités respectueuses de l’environnement et un soutien à des projets locaux (24%) étaient le premier et le second choix les plus populaires parmi les voyageurs vietnamiens.

La liste des facteurs de motivation comprenait également une éducation à l’impact environnemental (13%), des directives claires en matière de voyages durables (11%) et des politiques gouvernementales locales favorables (9%), complétant les cinq principales façons d’encourager des choix de voyages plus durables.

Lorsqu’on leur demande quelles sont les pratiques de voyage durables qu’ils privilégient, les voyageurs locaux donnent la priorité au soutien des communautés locales et aux projets de conservation (30%), au recyclage et à la réduction des déchets (19%) et au choix d’hébergements certifiés en matière de durabilité (15%).

Le sondage a impliqué plus de 10.000 participants de dix marchés asiatiques via la plateforme d’Agoda, révélant un large intérêt pour le développement durable. Dans toute l’Asie, plus d’un quart des personnes interrogées ont choisi de soutenir les communautés locales par le biais d’actions, telles que l’achat de produits fabriqués localement ou la contribution à des initiatives locales. – CPV/VI