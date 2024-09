Près de de 45 millions de dollars collectés pour les victimes du typhon Yagi

Assistance aux personnes touchées par le typhon Yagi dans la commune de Ngoc Chien, district de Muong La, province de Son La. Photo : VNA

Des particuliers et des collectifs du pays et de l'étranger ont fait don de plus de 1.090 milliards de dôngs (44,4 millions de dollars) au Comité central de secours du Front de la Patrie du Vietnam (VFF) pour venir en aide aux victimes du typhon Yagi, à la date du 15 septembre à 17 heures.

Le Comité central de secours a déclaré que les 12 et 13 septembre, une première vague de fonds a été distribuée par le Front de la Patrie, avec des aides envoyées aux 20 provinces les plus durement touchées.

La deuxième phase de soutien est prévue pour ce lundi, avec une répartition des aides basée sur l'étendue des dégâts dans les localités affectées.

Le comité continue de mettre à jour et de divulguer publiquement la liste des particuliers et des collectifs qui ont fait des dons, a-t-il déclaré.

Truong Thi Ngoc Anh, vice-présidente du Comité central du VFF, a déclaré que par l'intermédiaire des comités du VFF dans les localités et les organisations, le Comité central du VFF transférera directement les fonds donnés aux zones touchées, permettant aux personnes touchées de faire face aux conséquences de la tempête et des inondations. Au-delà de la valeur matérielle, le soutien est porteur de sentiments et de solidarité envers les personnes touchées par les catastrophes naturelles, a-t-elle déclaré.

La responsable du VFF a estimé qu'en plus du soutien immédiat, il était désormais temps d'envisager une assistance à long terme pour aider les victimes à reconstruire leurs maisons, à reprendre la production et à s'installer.

Le 15 septembre à 17h30, le typhon Yagi et les pluies torrentielles, inondations et glissements de terrain qui ont suivi ont fait 292 morts et 38 disparus, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Ils ont endommagé plus de 230 maisons, plus de 190.000 ha de rizières, près de 48 000 ha d'autres cultures, 32.000 ha d'arbres fruitiers, ainsi que 3 269 cages d'aquaculture. Plus de 2,6 millions de volailles et de bétail ont également été tués.

Le ministère du Plan et de l'Investissement a estimé les pertes matérielles à environ 40.000 milliards de dongs (plus de 1,6 milliard de dollars). – VNA/VI