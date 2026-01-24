Près de 900 messages de félicitations adressés au 14e Congrès national du Parti

Les membres du 14e Comité central du Parti font leurs débuts. Photo : VNA

Depuis sa séance d'ouverture le 20 janvier, le 14e Congrès national du Parti a reçu 339 messages et lettres de félicitations supplémentaires de la part de Partis politiques, d'organisations internationales, d'amis étrangers et de Vietnamiens de l'étranger.

Le Congrès a ainsi reçu un total de 898 messages et lettres de félicitations, provenant de 167 Partis politiques, 17 organisations internationales, 78 particuliers, 242 organisations et collectivités locales étrangères (politiques, d'amitié et de masse) et 394 associations de Vietnamiens de l'étranger.

Ces messages de félicitations émanent de partis politiques d'Asie-Océanie, d'Europe, des Amériques et du Moyen-Orient-Afrique, ainsi que d'organisations internationales et régionales majeures telles que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Soixante-deux messages de félicitations ont été reçus, émanant notamment du président kirghize Sadyr Japarov, du Premier ministre kirghize Adylbek Kasymaliev, de Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, et du député Mark Hendrick, président du groupe parlementaire multipartite britannique. Des représentants d'agences d'État, de gouvernements et de parlements, ainsi que des ambassadeurs, des sénateurs, des consuls honoraires du Vietnam et d'éminents amis de divers pays ont également été envoyés.

Ces messages exprimaient un vif intérêt et une profonde sympathie à l'égard du Parti communiste du Vietnam, de l'État et du peuple vietnamiens. Ils présentaient des analyses positives et complètes, témoignant d'un soutien politique croissant au rôle moteur du PCV et à l'orientation du développement du pays dans cette nouvelle ère.

Ils ont salué les réalisations du Vietnam au cours des 40 années de Doi Moi (Renouveau), réaffirmé leur confiance dans la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) et exprimé leur conviction que le pays continuera d'enregistrer de nouveaux succès dans cette nouvelle ère de développement.

Le Parti d'action populaire (PAP) de Singapour a salué les récents succès du Vietnam, témoignant de la vision et de la résilience du PCV et du peuple vietnamien. Le PAP a réaffirmé l'amitié étroite et de longue date entre les deux Partis et les deux pays, et a exprimé son souhait de renforcer davantage la coopération interpartisane, notamment par la mise en place d'un dialogue stratégique Vietnam-Singapour afin de promouvoir les échanges de haut niveau et d'approfondir les discussions sur la gouvernance, l'administration publique et la transformation.

Le Parti populaire de la justice (PKR) de Malaisie a qualifié le 14e Congrès national du Parti d'étape majeure dans la vie politique vietnamienne et s'est dit convaincu que ses résultats continueraient de contribuer au développement, à la prospérité et au rôle international du pays. Parallèlement, l'Organisation nationale des Malais unis (UMNO) a félicité le Congrès pour son succès et a exprimé son souhait de renforcer davantage les relations amicales entre les deux partis.

Le Parti démocrate de Thaïlande a souhaité au Congrès un plein succès et au peuple vietnamien prospérité et bonheur, exprimant l'espoir que les relations thaï-vietnamiennes et la coopération au sein de l'ASEAN continueraient de se consolider à l'approche du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays en 2026.

Le Parti démocratique indonésien de lutte a souligné que le monde a été témoin du rôle déterminant du Parti communiste du Vietnam (PCV) dans la construction du développement moderne du peuple vietnamien à travers l'histoire. Sous sa direction inébranlable, le Vietnam a accompli des progrès remarquables en matière de prospérité nationale, d'harmonie sociale, de stabilité et de bien-être de la population.

Le Congrès national pour la reconstruction du Timor-Leste (CNRT) a salué le leadership du PCV, affirmant que le Vietnam a réalisé d'importantes avancées socio-économiques sur la base de son indépendance et de sa souveraineté nationale, témoignant d'une vision stratégique à long terme, d'un leadership éclairé et de la résilience du peuple vietnamien.

Le Parti Russie Juste a souligné le rôle important du PCV dans la construction d'une société développée et équitable, et ses succès notables dans les domaines économique, scientifique, culturel et social. Il s'est dit convaincu que le Vietnam resterait stable, prospère et performant, et que les relations russo-vietnamiennes et la coopération entre les deux partis continueraient de s'approfondir sur la base d'un dialogue de confiance et d'une compréhension mutuelle.

Le Parti suisse du travail a mis en lumière les grandes réalisations du Vietnam sous la direction du Parti, affirmant que le pays était entré dans une nouvelle ère de développement après le succès du Congrès et qu'il demeurait un modèle important pour les forces progressistes et les partis communistes du monde entier.

Le Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV) a exprimé sa ferme conviction que le 14e Congrès national du Parti consoliderait le modèle socialiste vietnamien et contribuerait à l'avènement d'une ère de prospérité pour la nation, tout en participant à l'avènement d'un monde multipolaire et multicentrique, gage de paix, d'indépendance et d'autodétermination.

Le Parti communiste de Bolivie (PCB) a déclaré que le Congrès renforcerait l'unité et la confiance du public, tout en jetant les bases de nouveaux progrès en matière de développement socio-économique, de science et de technologie, d'innovation, de transformation numérique et de capacité de combat du Parti.

Le Parti communiste de Colombie a souligné que les quarante années de Doi Moi illustrent parfaitement l'application créative du marxisme-léninisme aux spécificités du Vietnam, démontrant ainsi que le socialisme est un processus dynamique et novateur, étroitement lié aux besoins des travailleurs.

Le Parti communiste d'Équateur (PCE) a insisté sur le fait que le Congrès incarne les leçons historiques de la résilience du peuple vietnamien, affirmant que la persévérance dans la lutte est la voie vers la paix, la liberté et le bonheur au sein du socialisme.

L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) s’est dite convaincue que le XIVe Congrès national du PCV définira une nouvelle vision pour le développement du pays, renforçant ainsi le rôle et le prestige de la République socialiste du Vietnam dans la région et dans le monde.

Le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien apporté par le Vietnam au cours des dernières décennies et s’est dit confiant que la nouvelle direction remportera de nouveaux succès durant son mandat.

Le Parti de l’avenir de la nation d’Égypte s’est dit fier de l’amitié et de la coopération de longue date entre les peuples égyptien et vietnamien et a exprimé le souhait de renforcer les canaux de communication et de coordination entre les deux partis pour leur bénéfice mutuel, tout en défendant les principes de paix et de développement pour les deux pays.

Le Parti de gauche allemand a salué les efforts politiques et diplomatiques actifs du Vietnam en faveur de la paix, du multilatéralisme et d’un ordre international fondé sur des règles. Il a exprimé sa profonde admiration pour les réalisations du Vietnam en matière de développement économique, d’agriculture et de transformation numérique, notant que les intérêts de la population sont préservés et que l’innovation va de pair avec la croissance verte.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a félicité le Vietnam pour ses remarquables performances socio-économiques, l’amélioration du niveau de vie et son intégration internationale de plus en plus poussée. Elle a souligné que la croissance durable et les réformes structurelles ont contribué à faire du Vietnam l’une des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est et a mis en avant le renforcement du partenariat avec le Vietnam ainsi que sa contribution substantielle à l’élaboration du programme de l’OCDE et à la promotion de la coopération régionale.

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a noté que les grandes orientations définies par le Congrès correspondent étroitement à ses principes et à sa mission, notamment l’autonomie stratégique, le renforcement de la résilience et le rôle central de la science, de la technologie et de l’innovation comme moteurs essentiels du développement. L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a réaffirmé sa volonté de continuer à œuvrer aux côtés du Vietnam et à le soutenir dans la réalisation de ses objectifs de développement à long terme, notamment celui de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Le Directeur général de l’OMPI, Daren Tang, a adressé un message vidéo félicitant le XIVe Congrès national et saluant la forte croissance soutenue du Vietnam ainsi que son excellent classement dans l’Indice mondial de l’innovation. Il a souligné le rôle central de la science, de la technologie, de l’innovation et de la propriété intellectuelle dans la stratégie nationale de développement du Vietnam, en particulier l’engagement politique fort exprimé dans la Résolution n° 57 du Bureau politique.

Il a réaffirmé la volonté et l’engagement de l’OMPI de continuer à accompagner et à soutenir le Vietnam dans la réalisation de son potentiel d’innovation lié à la propriété intellectuelle, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement à long terme du pays, notamment celui de devenir une économie industrielle moderne d’ici 2030 et un pays à revenu élevé d’ici 2045.- VNA/VI