Près de 500 artistes et acteurs de neuf pays au Festival international de danse 2024

Le Festival international de danse 2024 se tiendra du 17 au 22 août au Centre culturel et cinématographique de la province centrale de Thua Thien-Hue, a annoncé le 13 août le Département des arts du spectacle du ministère de la culture, des sports et du tourisme.

Le festival réunira environ 500 artistes et acteurs provenant de 17 unités artistiques, de neuf pays : les Philippines, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Cambodge, le Laos, les Émirats arabes unis et le pays hôte.

Ce festival international de danse, organisé tous les trois ans, voit la participation d'unités professionnelles de divers pays et territoires du monde entier. L'objectif est de promouvoir la coopération dans le domaine de la culture et de l'art entre le Vietnam et d'autres pays. L'occasion aussi pour les artistes du pays hôte de présenter et promouvoir l'art de la danse vietnamienne auprès des amis internationaux.

Le comité d'organisation encourage les nouvelles œuvres créatives imprégnées des identités culturelles des peuples, reflétant de manière vivante la vie colorée de la société et des gens. Ces œuvres doivent montrer de la recherche et de la créativité en termes d'expression, en combinaison avec d'autres formes d'art. -VNA/VI