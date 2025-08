Près de 4.000 passagers ont emprunté le train international Vietnam – Chine

Jusqu’à fin juillet, le train international Vietnam – Chine a transporté près de 4.000 passagers, essentiellement des touristes, des hommes d'affaires ou des personnes rendant visite à leur famille, selon la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam.

Après cinq ans d'interruption due à la pandémie de COVID-19, le train a repris du service fin mai depuis la gare de Gia Lam (Hanoï). Le temps de trajet vers Nanning (Chine) a été considérablement réduit, passant de 14 à environ 11 heures. Les procédures d'immigration ont également été simplifiées, facilitant ainsi le voyage des passagers.

Un avantage clé est l'extension du trajet chaque mardi et vendredi. Le train ne s'arrête plus seulement à Nanning, mais dessert aussi de grandes gares chinoises comme Guilin Nord, Hengyang, Changsha, Zhengzhou et la gare de Pékin Ouest. Cette extension répond aux besoins des voyageurs pour le tourisme, les visites familiales, les études et le travail le long de cette ligne ferroviaire.

Au Vietnam, la vente de billets pour la liaison Gia Lam – Nanning est désormais disponible dans toutes les gares du pays, offrant une grande commodité aux passagers. Les enfants de 4 à 12 ans bénéficient d'une réduction de 50 % sur le prix du billet, rendant le voyage encore plus accessible. – VNA/VI