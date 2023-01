Près de 19 500 interventions chirurgicales effectuées pendant les sept jours de vacances du Têt

es hôpitaux du Vietnam ont effectué 19 435 interventions chirurgicales pendant les sept jours de vacances du Têt (Nouvel An lunaire), en hausse de 11,4% par rapport à la même période l'année dernière, a rapporté le Département de la gestion des services médicaux du ministère de la Santé.

Des examens de la santé et des premiers soins ont été prodigués à 381.216 patients au cours de la période, en hausse de 38,2% d'une année sur l'autre, a-t-il précisé. Parmi les patients, 173 351 ont dû être hospitalisés, en hausse de 38,9 %.

À 7 heures du matin le 27 janvier - le sixième jour du Nouvel An lunaire, près de 127 400 patients étaient sous traitement dans des établissements médicaux du pays.

Pendant les sept jours de vacances du 20 au 26 janvier, les établissements de santé ont fourni une aide d'urgence à plus de 3 440 cas dus aux combats et à 30 000 patients liés à des accidents de la circulation, en hausse de 10,4 %.

Le nombre d'urgences liées aux intoxications alimentaires, aux pétards et aux matières explosives a également augmenté, avec 813 patients dus à des intoxications alimentaires et troubles digestifs, soit 0,2% du nombre total d'examens et d'urgences.

Il y a eu 13 950 visites médicales et urgences liées à des accidents du travail sur la période, dont 23 décès.- VNA/VI