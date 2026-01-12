Près de 11.000 participants au 13ᵉ Marathon de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Près de 11.000 coureurs venus de 75 pays et territoires ont participé, le 11 janvier, au 13ᵉ Marathon de Ho Chi Minh-Ville 2026.



L’événement s’est tenu sur l’avenue Le Duan et a été organisé par le Service municipal de la Culture et des Sports, la Fédération d’athlétisme de Ho Chi Minh-Ville et la société Pulse Active.



Selon le comité d’organisation, cette large participation, notamment avec plus de 2.300 personnes engagées sur la distance reine de 42 km, témoigne de l’essor du mouvement marathon. Le départ et l’arrivée en plein centre-ville constituent à la fois un défi logistique et une spécificité de l’épreuve, offrant aux coureurs l’occasion de découvrir le rythme urbain et l’identité culturelle de la métropole du Sud.



La course s’est déroulée sur trois distances – 42 km, 21 km et 10 km – traversant plusieurs sites emblématiques de la ville. Des solutions technologiques ont été mises en œuvre afin d’assurer une gestion centralisée et un suivi en temps réel, notamment en matière de sécurité et de prise en charge médicale.



Placée sous le message « United in Every Stride », l’édition 2026 confirme le statut du Marathon de Ho Chi Minh-Ville comme un événement sportif et touristique international majeur, contribuant à promouvoir l’image d’une ville dynamique et accueillante. -VNA/VI