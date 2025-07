Près de 10,7 millions de visiteurs étrangers au Vietnam au premier semestre

Le Vietnam a enregistré une performance touristique exceptionnelle au premier semestre 2025, accueillant près de 10,7 millions de visiteurs internationaux. Ce chiffre marque une augmentation de près de 21 % par rapport à la même période l'année dernière et dépasse même de 26 % le niveau de 2019, considérée comme l'âge d'or du tourisme vietnamien avant la pandémie de COVID-19.

Selon les données récentes de l'Office national des statistiques, le seul mois de juin a vu l'arrivée de près de 1,5 million de touristes étrangers, bien qu'il s'agisse d'une légère baisse de 4 % par rapport au mois précédent.

Le chiffre du premier semestre représente 49 % de l'objectif annuel de 22 à 23 millions de touristes, mais il convient de noter que la haute saison touristique internationale au Vietnam s'étend d'octobre à mars, ce qui laisse présager une deuxième moitié d'année encore plus forte.

Le transport aérien reste le mode d'arrivée privilégié, avec plus de 9 millions de visiteurs (soit plus de 85 % du total), ce qui représente une hausse de 22,7 % sur un an. Près de 1,4 million de touristes sont arrivés par voie terrestre, le reste par voie maritime.

L'Asie demeure le principal marché émetteur, avec plus de 8,41 millions de visiteurs (plus de 78 % du total), soit une augmentation de 21,1 % sur un an. Les arrivées en provenance d'Europe ont bondi de 26,5 % pour atteindre 1,34 million, tandis que celles des Amériques ont progressé de 8,6 % pour atteindre 582 800.

L'Océanie a également contribué avec 304 200 touristes (+14,1 %), tandis que les arrivées d'Afrique ont légèrement diminué de 0,3 % pour s'établir à 25 200.Les touristes d'Asie du Nord-Est représentent une part significative de 60 % des visiteurs internationaux au Vietnam durant ce premier semestre. La Chine est en tête avec plus de 2,7 millions d'arrivées, suivie par la République de Corée avec 2,2 millions. Viennent ensuite les visiteurs du Japon, de Taïwan (Chine), des États-Unis et de l'Inde.

En parallèle, le tourisme sortant est également en forte hausse : plus de 4 millions de Vietnamiens ont voyagé à l'étranger au cours des six derniers mois, soit une augmentation de près de 54 % par rapport à l'année précédente.

L'Office national des statistiques a souligné que "les activités de transport et de tourisme ont fortement progressé pour répondre à la demande des consommateurs, tant au niveau régional qu'international, contribuant ainsi positivement à la croissance économique.

La valeur ajoutée du secteur des services a progressé de plus de 8 % en glissement annuel au premier semestre, soit le taux le plus élevé pour la même période depuis 2011".Selon un rapport du cabinet de conseil Boston Consulting Group (BCG), le Vietnam est désormais classé parmi les principaux marchés touristiques émergents au monde, aux côtés de géants comme la Chine, l'Inde et l'Arabie saoudite. Ces marchés surpassent rapidement les destinations traditionnelles.

L'édition de mai du Baromètre mondial du tourisme, publié par l'Organisation américaine du tourisme (ONU Tourisme), a révélé qu'au premier trimestre de cette année, le Vietnam a enregistré la sixième plus forte croissance mondiale des arrivées internationales, avec une hausse de 30 % par rapport au premier trimestre 2024. Dans la région Asie-Pacifique, le Vietnam se positionne même au premier rang, devant le Japon et la République des Palaos.

Bloomberg a également noté que le Vietnam est devenu le troisième pays le plus visité d'Asie du Sud-Est, avec 17,5 millions de visiteurs internationaux l'année dernière, dépassant Singapour et se classant derrière la Malaisie (25 millions) et la Thaïlande (35 millions).

Les experts attribuent cette croissance impressionnante, en partie, à l'augmentation du nombre de vols directs reliant le Vietnam à d'autres pays, facilitant ainsi l'accès pour les voyageurs internationaux. - VNA/VI