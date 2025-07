Près de 10,7 millions de touristes étrangers au Vietnam au premier semestre

Le Vietnam a accueilli près de 10,7 millions de touristes étrangers au premier semestre. Photo: VNA

Le Vietnam a enregistré des performances touristiques exceptionnelles au premier semestre 2025, accueillant près de 10,7 millions d'arrivées internationales.



Ce chiffre représente une augmentation impressionnante de 20,7% par rapport à la même période de l'an dernier et dépasse de 25,7% le niveau d'avant la pandémie de COVID-19 (2019).



Cette réussite est attribuée à une politique de visas assouplie et à des efforts promotionnels intenses.



Selon les récentes données de l'Office national des statistiques, le seul mois de juin a vu le Vietnam accueillir près de 1,5 million de visiteurs étrangers, soit une hausse de 17% en glissement annuel.



Cette dynamique touristique contribue significativement à la croissance économique du pays. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 7,52% au premier semestre, marquant le taux le plus élevé depuis 2011. Le secteur des services, incluant le tourisme, a enregistré une croissance de 8,14%, contribuant à plus de 52% à la valeur ajoutée totale de l'économie.



La Chine et la République de Corée ont été les principaux marchés pourvoyeurs de touristes, représentant respectivement 25,6% (2,7 millions) et 20,7% (2,2 millions) du total des arrivées. D'autres marchés asiatiques comme l'Inde (+ 41%) et le Japon (+ 17,2%) ont également affiché des croissances notables.



Le Piano Land, avec à son bord d'environ 1.000 touristes en provenance de Chine, accoste au port international d'Ha Long, province de Quang Ninh. Photo: VNA

L’Europe n'est pas en reste, avec une augmentation spectaculaire de 139,3% pour la Russie, et des hausses à deux chiffres pour le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Ces excellents résultats pour les visiteurs européens sont notamment dus à la politique d'exemption de visa.



Ces chiffres témoignent de l'efficacité des directives gouvernementales, des politiques de visas facilitées et des campagnes de promotion innovantes menées par l'Autorité nationale du tourisme. Le Vietnam continue ainsi de renforcer sa position en tant que destination touristique attrayante sur la scène internationale.-VNA/VI