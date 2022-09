Préparer un plan de vaccination anti-COVID-19 pour les enfants de 6 mois à moins de 5 ans

Le ministère de la Santé vient d'envoyer un document aux comités populaires des villes et provinces, leur demandant de calculer le nombre d'enfants de 6 mois à moins de 5 ans pour préparer un plan sur la vaccination contre le COVID- 19 pour eux quand il y a suffisamment de conditions et de base scientifique.

Dans son document, le ministère souligne qu'il s'agit d'une mission importante et urgente.

Photo : VNA

Selon le ministère, le pays a administré à ce jour plus de 259 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 pour les personnes âgées de moins de cinq ans.

Il a été demandé aux localités de proposer la nécessité d'utiliser des vaccins pour chaque groupe d'âge des enfants de six mois à moins d'un an, ceux d'un à moins de deux ans, de deux à moins de trois ans, de trois à moins de quatre ans et de quatre à moins cinq et les a transmis aux Instituts d'hygiène et d'épidémiologie, à l'Institut Pasteur en région avant le 30 septembre prochain. - VNA/VI