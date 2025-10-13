Préparatifs finaux pour le premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement

Le premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030 se tiendra les 12 et 13 octobre au Centre national de conférences de My Dinh, à Hanoï.

Cet événement marquera le premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement selon une nouvelle structure organisationnelle, dans un contexte où l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée s’efforcent de réaliser avec succès les objectifs de développement socio-économique pour 2025 et pour la période quinquennale 2021–2025, en célébration du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Dans la matinée du 11 octobre, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a inspecté les préparatifs des expositions en l’honneur du Congrès. Soulignant l’ampleur du travail, les exigences élevées et le délai restreint, il a demandé aux unités concernées de mobiliser le maximum de ressources pour achever les travaux dans l’après-midi même, tout en garantissant la qualité technique, l’esthétique et la sécurité.

Parmi les expositions prévues figurent une exposition photographique, réalisée par l’Agence vietnamienne d’information (VNA), laquelle présentera plus de 500 clichés emblématiques illustrant les réalisations globales du pays sous la direction du Parti et la gestion directe du gouvernement durant le mandat 2021-2026, conduit par le Premier ministre Pham Minh Chinh. Elle mettra également en lumière les activités marquantes des dirigeants du Parti et de l’État durant le 13e mandat du Parti.

Seront en outre mises en valeur les réformes administratives, l’intégration internationale croissante du Vietnam, la croissance économique, les exportations, l’attraction d’investissements étrangers, ainsi que les grands projets d’infrastructures – autoroutes, ponts, aéroports, ports et zones économiques et industrielles. D’autres réalisations clés concernent la transformation numérique, la protection de l’environnement, la résilience contre le changement climatique, la santé publique, l’éducation, le sport, et les mouvements d’émulation patriotiques lancés par le gouvernement... Une exposition sur les réalisations économiques, culturelles et sociales sera organisée, avec un espace réservé à 12 groupes et entreprises publiques. Elle mettra en avant les secteurs et produits phares du Vietnam, dont de nombreux produits d’exportation à forte valeur économique, et présentera également les progrès culturels et sociaux réalisés au cours des cinq dernières années.

Une exposition sur les réussites en sciences, technologies, innovation et transformation numérique présentera plusieurs innovations majeures, dont le transformateur de 500 kV et le système de télécommunications 5G développé par Viettel, qui fait du Vietnam le cinquième pays au monde à maîtriser intégralement cette technologie. Un écosystème de vaccins y sera également exposé, illustrant la position du Vietnam, capable de produire 11 des 12 vaccins du programme élargi de vaccination, avec une reconnaissance de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ouvrant la voie à l’exportation.

Des affiches mettront en évidence la portée de la Résolution 57-NQ/TW dans le domaine scientifique et technologique, soulignant la percée institutionnelle qui a permis la soumission à l’Assemblée nationale de dix lois liées à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique pour la seule année 2025. Enfin, plusieurs modèles de recherche vietnamiens, tels que le modèle linguistique en vietnamien de FPT, des modèles de sous-marins et de drones, seront présentés, illustrant la maîtrise technologique nationale.-VNA/VI