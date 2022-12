Premiers essais pour le chemin de fer urbain Nhon - gare de Hanoi: la disponibilité atteint 99,65%

Premiers essais pour la ligne ferroviaire reliant Nhôn à la gare de Hanoi. Photo: VNA

Après 5 jours consécutifs de tests, la disponibilité de la ligne ferroviaire reliant Nhôn à la gare de Hanoi a atteint 99,65%, selon le Comité de gestion des chemins de fer urbains de Hanoi.



De plus, sont mis en œuvre cinq scénarios d'exploitation des trains avec des modes limités: perte de puissance de traction sur l'ensemble du parcours, coupure de courant sur une section du parcours, perte d'alimentation auxiliaire, détection d'incendie à une station et train de sauvetage sur la ligne principale.



Selon le Comité de gestion des chemins de fer urbains de Hanoi, la section Nhon - gare de Hanoi sur la ligne n°3 est exploitée selon deux horaires quotidiens, de 9h à 19h, avec un nombre maximum de 4 à 8 rames. Il s'agit de tests de la phase 7 sur un total de 8 phases.



L'essai durera 6 semaines. Les tests démontreront la sécurité, la fiabilité et la facilité d'utilisation du système. Après cette phase, seront effectués les tests de fonctionnement, l’évaluation de la sécurité du système, l’examen des documents de projet, des rapports d'évaluation, avant la réception finale des travaux et la mise en service de la ligne.