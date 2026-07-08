Premiers échantillons ADN remis pour identifier les martyrs non identifiés à Ca Mau

Après la cérémonie, les échantillons ont été transportés par véhicule spécialisé jusqu'à l'aéroport international de Can Tho, avant leur acheminement vers Hanoï. Photo: VNA

Le 8 juillet, les autorités de la province de Ca Mau (Sud) ont remis à l'Institut des sciences criminelles du ministère de la Sécurité publique les 237 premiers échantillons biologiques prélevés sur des restes de martyrs non identifiés en vue d'analyses ADN.



Une cérémonie d’hommage a été organisée au cimetière des martyrs de la commune de Tran Van Thoi avant le transfert des échantillons.



Au total, 263 tombes ont été exhumées dans le cadre de cette opération, dont 237 ont permis de prélever des échantillons biologiques exploitables.



Les équipes spécialisées, en collaboration avec les services techniques de Viettel Ca Mau, ont procédé à la numérisation des informations relatives aux tombes et aux échantillons prélevés afin de constituer une base de données destinée à faciliter le processus d’identification.



Après la cérémonie, les échantillons ont été transportés par véhicule spécialisé jusqu'à l'aéroport international de Can Tho, avant leur acheminement vers Hanoï.



Les autorités provinciales poursuivront les opérations de prélèvement dans les autres cimetières de martyrs de la province. L’objectif est d’achever, au premier trimestre 2027, la collecte d’échantillons sur l’ensemble des 3.382 tombes de martyrs dont l’identité demeure inconnue. -VNA/VI