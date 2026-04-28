Première réunion du Conseil de défense et de sécurité pour 2026-2031

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, commandant en chef des forces armées populaires et président du Conseil de défense et de sécurité, a présidé le 28 avril à Hanoï la première réunion du Conseil pour le mandat 2026-2031, après l’approbation de ses membres par l’Assemblée nationale de la 16e législature.



Il s’agit d’une réunion d’une grande importance, tenue dans un contexte où l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée met en œuvre la Résolution du 14e Congrès national du Parti, et où l’appareil d’État du nouveau mandat a été consolidé et entre dans une nouvelle phase de développement, avec des exigences élevées en matière de stabilité politique, de renforcement de la défense, de garantie de la sécurité et de protection de la Patrie.



Lors de la réunion, le Conseil a débattu de trois points majeurs : un rapport sur la mise en œuvre du règlement de fonctionnement du Conseil pour le mandat 2021-2026 et les orientations pour 2026-2031 ; le projet de règlement de fonctionnement pour le nouveau mandat ; ainsi que le projet de programme d’activités pour l’ensemble du mandat 2026-2031.



Les participants ont convenu que le Conseil de défense et de sécurité constitue une institution constitutionnelle particulière, liée aux enjeux majeurs de la nation, chargée d’examiner et de décider des questions d’une importance capitale en matière de défense, de sécurité et de protection de la Patrie

Les participants ont procédé à une évaluation complète et objective de l’application du règlement de fonctionnement du mandat précédent, mettant en évidence les résultats obtenus tout en soulignant les limites en matière de coordination, de mécanismes d’information et de qualité des analyses, prévisions et recommandations…



Concernant le projet de règlement du nouveau mandat, le Conseil a insisté sur la nécessité de définir clairement les principes, les responsabilités, les compétences, les mécanismes de coordination et les modalités de travail, tout en garantissant la souplesse et la proactivité.



S’agissant du programme d’activités pour l’ensemble du mandat, le Conseil a identifié les priorités stratégiques relevant de ses fonctions, en veillant à une approche globale mais ciblée, afin de renforcer son rôle d’orientation et d’anticipation stratégique.



La première réunion du Conseil de défense et de sécurité pour le mandat 2026-2031 s’est achevée avec succès, posant des bases importantes pour l’organisation de ses activités et contribuant à améliorer l’efficacité de la direction et de la gestion du traitement des questions stratégiques en matière de défense, de sécurité et d’affaires extérieures, au service de la protection de la République socialiste du Vietnam dans le nouveau contexte. -VNA