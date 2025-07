Première répétition conjointe des forces armées et de la police pour le 80e anniversaire de la Fête nationale

Photo : VNA



La première répétition conjointe des formations de parade de l'armée et de la police a eu lieu le 17 juin au Centre national d'entraînement militaire n° 4 de Hanoï, en prévision des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du Vietnam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Le général Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major de l'Armée populaire vietnamienne et vice-ministre de la Défense, a inspecté l'exercice conjoint.

L'exercice, qui a impliqué plus de 15.000 militaires, comportait deux parties. La première était axée sur les cérémonies et protocoles du Parti, organisée par le ministère de la Défense. La seconde consistait à s'entraîner aux formations de parade militaires et civiles.

Le défilé se compose de 18 blocs fixes et de 43 blocs mobiles, dont sept blocs féminins de l'armée (orchestre militaire, médecins, forces de maintien de la paix vietnamiennes, soldats des forces spéciales, spécialistes des communications, milices vietnamiennes et guérilleros du Sud) et deux blocs féminins de la police (agents de la circulation et forces spéciales).

Fait marquant, pour la première fois après 40 ans (depuis 1985), des véhicules blindés de l’armée et des véhicules spéciaux de la police défileront à nouveau sur la place historique de Ba Dinh, illustrant la montée en puissance des forces armées populaires sous la direction éclairée du Parti communiste du Vietnam.

Ces derniers mois, les unités de l’armée et de la police ont mis en œuvre rigoureusement les directives, assurant une organisation rigoureuse et une préparation sérieuse pour cet événement d’envergure.

Au nom de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, le général Nguyên Tân Cuong a salué l'engagement et les efforts déployés par les troupes dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles.

Il a rappelé qu’il s’agissait de la troisième grande parade organisée en peu de temps, après celle du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu et celle du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays.

Ce défilé comprendra non seulement des formations terrestres, telles que des unités à pied et mécanisées, ainsi que des formations aériennes, mais aussi des unités navales, notamment des sous-marins et des navires de surface de la Marine, des garde-côtes, des forces frontalières et de la Flottille permanente de la Milice navale, dont les images seront retransmises en direct sur la place Ba Dinh, a-t-il déclaré.

À environ un mois et demi de la commémoration, le général Nguyen Tan Cuong a exhorté toutes les forces impliquées à maintenir le plus haut niveau de responsabilité et d'efforts afin que le défilé puisse se dérouler avec la grandeur et la solennité à la hauteur de l'ampleur de l'événement. - VNA/VI