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Première publication de l'Indice d’efficacité de l’économie privée (BPI 2025)

Le Rapport sur l'économie privée du Vietnam 2025, publié le 15 mai 2025, introduit pour la première fois l'Indice d'efficacité de l'économie privés (BPI) – une métrique quantitative d’évaluation des performances en phase de test du secteur privé.

 

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