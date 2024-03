Première performance du "Concerto à la mémoire d'un ange" au Vietnam

Le célèbre concerto pour violon, "Concerto à la mémoire d'un ange", composé par Alban Berg, sera joué pour la première fois au Vietnam par le violoniste Rainer Honeck le 23 mars à Hanoï, a déclaré l'Orchestre symphonique national du Vietnam.

Le violoniste Rainer Honeck. Photo: internet

Cette performance fait partie d'un concert spécial en l'honneur du 150e anniversaire de la naissance du compositeur A. Schönberg. Les artistes et l'Orchestre symphonique national du Vietnam (VNSO) seront dirigés par le chef d'orchestre japonais Honna Tetsuji.

Le "Concerto à la mémoire d'un ange" a été composé par Alban Berg en 1935. Alban Berg, un compositeur autrichien, est né le 9 février 1885 à Vienne et y est décédé en 1935. Le Concerto est dédié à Manon Gropius, fille d'Alma Mahler (veuve de Gustav Mahler) et de son deuxième mari, décédée des suites d’une polyomélyte le 22 avril 1935, à peine dix semaines après le 50ème anniversaire de Alban Berg. C'est peut-être l’œuvre la plus célèbre et la plus jouée de Alban Berg. Malheureusement, Alban Berg est décédé avec sa dernière œuvre dédiée au défunt, avant de pouvoir entendre sa propre musique jouée en public.

Rainer Honeck, premier violoniste de l'Orchestre philharmonique de Vienne, s'est produit en solo sur des scènes renommées du monde entier. Il est également un excellent chambriste, se produisant avec des artistes de renom. Il a participé au concert spécial célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Autriche en novembre 2022.

Dans ce programme, les amateurs de musique pourront également profiter de la première œuvre majeure du compositeur Schönberg écrite pour sextuor à cordes intitulée "Verklärte Nacht" (Nuit transfigurée), et la valse la plus célèbre au monde "An der schönen blauen Donau" (Sur le beau Danube bleu) de Johann Strauss II. -VNA/VI