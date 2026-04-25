Première médaille d’or pour le Vietnam aux Jeux asiatiques de plage

Ha Thi Thuy Hang a remporté la première médaille d'or vietnamienne en athlétisme aux Jeux asiatiques de plage (JAP) qui se déroulent actuellement en Chine.

Ha Thi Thuy Hang (Vietnam) en compétition lors de la finale du saut en longueur féminin d'athlétisme de plage aux sixièmes Jeux asiatiques de plage à Sanya, dans la province de Hainan (sud de la Chine), le 24 avril. Photo : XINHUA/VNA



Distancée jusqu'au dernier tour du saut en longueur féminin, le 24 avril à Sanya, Ha Thi Thuy Hang réalise un saut impressionnant de 6,16 m – un moment historique non seulement pour elle, mais aussi pour le Vietnam, offrant ainsi au pays sa première médaille d'or de ces Jeux.



Au cours des quatre premiers tours, Ha Thi Thuy Hang n'atteint pas son meilleur niveau, semblant irrégulière. Elle commet deux fautes et réalise deux sauts à 5,73 m et 5,43 m, restant en deçà de ses performances habituelles. À ce moment-là, Wikramasinha Arachchi, du Sri Lanka, réalise le meilleur saut de la matinée à 5,87 m, prenant la tête et la médaille d'or se profile à l'horizon.



Le vent tourne au cinquième tour. Ha Thi Thuy Hang reprend la tête avec un saut à 5,94 m, tandis que la sauteuse sri-lankaise commet une faute. Puis, à son dernier essai, Hang atteint enfin la barre des 6,16 m. L'équipe d'Arachchi est déçue ; sous la pression croissante, elle craque et ne parvient qu'à 5,79 m lors de son dernier saut.



La sauteuse de 20 ans est la seule à franchir la barre des 6 m, une excellente performance sur une surface totalement différente, en conditions de plage.



Arachchi (5,87 m) et sa coéquipière ISL Galabadage (5,83 m) terminent respectivement médaillées d'argent et de bronze.



L'équipe vietnamienne de dragon boat remporte la médaille d'argent au 100 m féminin.



L'équipe de 13 membres termine deuxième en 28,516 secondes, à un cheveu de la Chine, pays hôte, qui décroche la médaille d'or en 28,260 secondes. La Thaïlande termine troisième en 29,631 secondes.



Elle aura l'occasion de remporter d'autres médailles sur 200 m et 400 m les 25 et 26 avril.



Avec une médaille d'or et une d'argent, le Vietnam occupe actuellement la quatrième place du classement des médailles.



La Chine est en tête avec quatre médailles d'or, suivie des Philippines avec trois et des Émirats arabes unis avec deux.



Les sixièmes Jeux asiatiques de natation (ABG) réunissent des athlètes de 45 pays et régions. Ils s'affronteront dans 14 disciplines sportives, pour un total de 62 médailles à gagner.



Les athlètes vietnamiens participeront à huit disciplines : athlétisme, lutte, handball, jiu-jitsu, bateau-dragon, natation, voile et teqball. - VNA/VI